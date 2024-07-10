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回家就爆汗…她存款10萬「該忍耐還是裝冷氣？」 過來人傳授省錢涼招

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友家裡房間沒有冷氣，常常從公司一回家就是爆汗狀態，但目前存款只有約10萬，因此相當煩惱是否該裝冷氣。示意圖／ingimage
一名網友家裡房間沒有冷氣，常常從公司一回家就是爆汗狀態，但目前存款只有約10萬，因此相當煩惱是否該裝冷氣。示意圖／ingimage

全球暖化導致一年比一年炎熱，有不少人開始天天吹冷氣。一名網友家裡房間沒有冷氣，常常從公司一回家就是爆汗狀態，但目前存款只有約10萬，因此相當煩惱是否該裝冷氣，引起不少熱烈討論。

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，天氣越來越熱，但家中房間沒有冷氣，因此她只有在公司才能吹冷氣，從公司一回家就爆汗、待在家一整天也超熱，於是她想自己裝冷氣。

原po去年剛畢業，目前月薪3萬7、存款大概10萬元，因此裝冷氣有點心痛。父母認為，若很熱就把汗擦一擦或是換衣服就好，但她剛確診「又生病又熱，真的快不行了」，加上又住在台南，實在快受不了，於是想問問大家，「會咬牙度過夏天，還是忍痛裝冷氣呢？」。

網友紛紛表示，「裝吧，這種天氣沒冷氣是要在家裡中暑嗎？7、8月只會越來越熱，可能要一路熱到明年勒」、「買吧，不然熱衰竭你也不會好過，太熱影響睡眠品質，你上班精神也不會好。祝你早日康復」、「賺錢就是要過好一點的生活，賺到錢了，卻捨不得裝冷氣過得舒適一點，這樣太辛苦了」、「快去買，一年比一年熱，遲早要換，重點每年物價上漲，明年買冷氣又更貴」。

有網友則建議，「台南人+1，我建議還是裝一台比較好，房間屬於冬冷夏熱型又很悶，我爸是毫無理由的拒絕裝冷氣這件事情，我的做法：冷氣+安裝以及一半的電費我出，解決」、「記得買變頻節能的，電費差很多」、「買一級節能冷氣，可以申請補助，而且開了不會心痛」、「水冷墊買起來，2000多很可以」、「我房間不通風很熱，夏天都超過30度，我買兩台電扇一起吹，很涼喔，不用開冷氣」。

有網友分享自身經歷，「我都到超商待一整天」、「我家是直接在momo買，房間不大的話變頻冷氣其實不貴，加上折扣跟節能家電的補助算下來不到20000，如果沒有什麼債務或貸款在身上的話，我覺得以你的薪水買一台冷氣還算輕鬆」、「家裡媽媽也是不開冷氣主義的，只有在公司有冷氣跟假日去圖書館吹，長期已經習慣了，但這幾年真的有點耐不住了」。

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