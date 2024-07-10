垃圾分類沒意義？他喊反正都要燒、包一起就好 網不挺：會被拒收開罰

垃圾分類是我們每天都在做的事，近期卻有網友在網路發文，稱垃圾分類沒有意義，通通包進垃圾袋就好了，引發網友討論。

原PO在PTT以「有人早就不弄垃圾分類了嗎？」為題發文，表示專用垃圾袋一個才幾塊錢，自己又不缺，每天垃圾分類麻煩得要死，反正都要拿去燒掉，通通包進垃圾袋就好了，並詢問是否有人「早就不弄垃圾分類了」。

文章引來大量網友留言，有網友表示，自從看到回收物還是會被燒掉的新聞後，就不注意分類了，「你分類是要幹嘛，先說清楚啊，最後都是要燒掉那分類的意義在哪？」、「反正都是燒掉」、「便當盒、紙杯、紙盒有塑料膜就不用回收了，最後也是燒掉。那層膜根本就不能回收的」、「自從看到回收車也載去燒的新聞就不知道為何分類了，都不想努力了」、「耍人啊，分類後通通拿去燒」。

不少人表示自己還是會分類，但是沒有那麼仔細，「我只分鐵罐、鋁罐、塑膠瓶、紙箱，玻璃瓶也算吧，其他我都亂丟」、「回收加減弄，廚餘我倒是沒分過，現在還在那挑豬要吃的就更不想分了」、「我們公司的清潔人員只有紙盒才會另外回收，便當盒和飲料紙杯一律當一般垃圾」、「我玻璃有特別分類，那個真的危險」、「罐子類分一分就好，其他的最後還是一起燒，紙類有一大半最後會變金紙」。

也有人表示，不分類會被處罰，所以一定會分類，「怎麼可能不弄，我們社區被開罰兩次了，連公司都被退垃圾」、「一定沒遇過整袋被拒收！或者整袋被丟下車」、「不得不分…環保局會罰社區錢，社區會罰住戶錢」、「之前把紙盒紙杯丟一般垃圾，還會被清潔員翻出來叫你拿回家分類好」、「要不是會被垃圾車阿姨羞辱跟罰錢，你以為我愛分類嗎？垃圾車阿姨跟大哥超愛羞辱人的」。