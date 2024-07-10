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首次來就食物中毒！旅台美國正妹曝母遭遇 還遇「淫僧」性騷求口愛

聯合新聞網／ 綜合報導
美國女子韓茜在台灣生活6年，近日她分享母親於2018年第一次來台灣時發生的事情。圖擷取自韓茜IG
美國女子韓茜在台灣生活6年，近日她分享母親於2018年第一次來台灣時發生的事情。圖擷取自韓茜IG

一名美國女子韓茜在台灣生活6年，近日她分享母親於2018年第一次來台灣時發生的事情，當時母女倆前往花蓮旅遊，不幸在當地出現食物中毒的狀況，母親甚至還在參觀廟宇時，遭到和尚出言性騷擾，儘管是個不好的體驗，但母親仍熱愛台灣。

韓茜接受YouTube頻道「不要鬧工作室」採訪，分享在台灣的生活，她透露自己在大學時學過中文和新聞學，畢業後前往中國住了2年，之後有機會來台，覺得台灣真的很不錯，便在2018年搬過來。而母親也在2018年時來台灣拜訪過她，當時母女倆人決定去太魯閣旅遊。

沒想到，韓茜與母親前一晚在當地用餐，卻出現食物中毒的狀況，隔天她因身體不適選擇在民宿休息，而母親則是好很多了，所以決定獨自出去閒逛，當時母親見到路邊一間廟宇，就走進去參觀並與一名和尚聊天，一開始雙方互動正常，怎料聊到後面和尚竟對著她說「妳，親我這裡」，然後往下用手指了一下（暗示口交）。

韓茜母親當時有點被嚇到，但還是立刻拒絕，她表示這確實是一次不太好的經驗，不過母親還是很愛台灣，甚至還想再來台灣旅遊一次。

文章曝光，網友們紛紛替母女倆打抱不平，「怎麼有那麼大膽的人？如果屬實這已經是性騷，有刑責的」、「真不幸遇到假和尚！ 外國人應該不知道也有假和尚、假廟這種事！」、「很抱歉，媽媽遇到這樣的人，希望下次再來會有好的體驗」、「應該把那位和尚拍照一下讓我們見識他的尊容」、「食物中毒在台灣不算小事！打電話給衛生局通報，驗證確實是要罰到小吃店關門」。

和尚 性騷擾 美國 花蓮 食物中毒

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