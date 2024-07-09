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台灣、日本哪國夏天更猛？網全選「烤番薯」壓迫感滿滿 揪體感1關鍵不只炎熱

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友表示，自己耳聞過台灣的酷暑，也知道關於日本的類似案例，「人們總會建議避免在夏天訪問」。感到好奇的原PO便忍不住詢問起網友：「對於兩者都經歷過的人來說，該如何比較？」圖僅示意。記者杜建重／攝影
一位網友表示，自己耳聞過台灣的酷暑，也知道關於日本的類似案例，「人們總會建議避免在夏天訪問」。感到好奇的原PO便忍不住詢問起網友：「對於兩者都經歷過的人來說，該如何比較？」圖僅示意。記者杜建重／攝影

步入夏季後全台宛若「烤番薯」，各地也因為酷暑爆出不少災情；不過近來日本各地高溫續飆，相較過去，35度以上的「猛暑日」也頻繁出現。對此，有網友便好奇詢問，台灣和日本的夏天究竟該如何比較。貼文發布後，網友皆一面倒指出「這國」勝利：「充滿壓迫感且毫不留情」。

一位網友在Reddit上發文，表示自己耳聞過台灣的酷暑，也知道關於日本的類似案例，「人們總會建議避免在夏天訪問」，不過原PO卻對此疑惑，明明日本和赤道的距離比台灣來的遠，「在我的想像中，台灣的夏天應該會比日本更糟」。感到好奇的原PO便忍不住詢問起網友：「對於兩者都經歷過的人來說，該如何比較？」

貼文曝光後釣出許多網友分享體感，大多數人皆認同台灣勝出，更直言台灣的夏天「充滿壓迫感且毫不留情」，「曾經遊歷東南亞，並在澳洲經歷了45度以上的日子，台灣感覺比我去過的任何地方都更有壓迫感」、「我上個月初在大阪，當我回到台灣後差異非常巨大，一走出桃園機場，立刻就感受到了炎熱的天氣」、「讓在沖繩住了3年的我告訴你，去年6月中訪問台北後，回到沖繩真是一種解脫」、「在日本夏天還是可以的，只要使用遮陽傘並喝大量的水。在台灣，夏天的時候我每天早上11點到下午4點都會避免外出，真的熱到不行」。

更有人以濕度、地形分析，從地理層面解釋兩國的差異，「日本的夏天沒有哪個地方像台北那麼熱，而且濕度會使情況變得更糟，我在台灣的戶外待了6分鐘就會出汗了」、「由於台北是一個四面環山的盆地，所以台北的夏季比台灣其他地方濕潤得多，風也少得多」、「台灣的南方大部分是平坦的，只是一個陽光明媚又炎熱的地方，而台北是一個該死的盆地，所有的熱量和濕度都被困在裡面」、「說日本夏天不好的人只是在談論炎熱，說台灣夏天不好的人是在談論炎熱和潮濕」。

不過也有人提出不同意見，指出「我認為河內和曼谷將這個討論提升到新的水平，我上個月從越南回來，現在33度感覺也不錯」、「8月的東京和7月的台北一樣糟糕，不過兩者都無法和4月的曼谷相比」、「8月的東京是最差的，幾乎與台北持平，但我認為東京稍微不舒服一些。與台北相比，東京的冷氣似乎不那麼強大和無所不在，台北的捷運是避暑的好地方，但東京的情況就沒那麼好了，他們的室內溫度設定得比台北還高」。

日本 東京

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