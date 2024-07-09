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他舉例感嘆「台灣貧富差距真的好大」 網：要看錢怎麼來

聯合新聞網／ 綜合報導
網友感嘆的說，自己跟父親在同一天分別體驗和目擊貧富2種人天壤之別的境遇，覺得不公平。新台幣示意圖。 聯合報系資料照片
網友感嘆的說，自己跟父親在同一天分別體驗和目擊貧富2種人天壤之別的境遇，覺得不公平。新台幣示意圖。 聯合報系資料照片

有一對夫妻月薪合起來才29000元，還要扶養3個小孩，有一位網友在銀行辦事時，正巧遇到這對夫妻也在申請貸款，這位先生不僅申辦時滿嘴粗話不離口，更讓原PO無法接受的是夫妻倆放任小孩滿場跑，完全沒自覺干擾到其他人，而結局是夫妻的貸款沒申請到。

原PO在Dcard以「台灣貧富差距真的好大」為題貼文表示，就在同一天，父親因緣際會認識到一位銀行的理事，他們家可以說財富自由，動不動就是美國、歐洲跑，吃的餐廳也都很有檔次，家裡還有司機，這位銀行理事有一位讀私立學校的獨生女，未來打算送她去國外唸書。原PO父親提到當天理事女兒也有出席，身上背的是很貴的包包。

原PO感嘆的說，自己跟父親在同一天分別體驗和目擊貧富2種人天壤之別的境遇，一個是貸款辦不過，還要養3個小孩；另一個則是打算送唯一的寶貝女兒去國外讀書，女兒隨身穿戴的都是很貴的包包、衣服。原PO很感慨這個世界就是如此不公平，那對貸款不過的夫妻「他們小孩可能階級要複製了吧！」

對於原PO文中提到夫妻2人月薪合起來只有2萬9千元，有網友語帶諷刺的說「加起來收入29000？這怪誰啊」、「2萬9千元養我自己一個人都不夠了，真難想像要把它分成4人份」、「蠻好奇，怎樣才能2個人一個月加起來只有2萬9千元的收入？去飲料店打工一個月，1個人就可以超過2萬9千元了啊？」還有網友說「窮不要生孩子，賺的少不要生孩子，到時候孩子出來會很可憐」、「沒能力養，生一堆幹嘛，還不包含教育，負責任不是保管生就好」。

對於在銀行貸款時，夫妻言行粗俗一事，有網友表示「我覺得最重要的是思想跟品德教育」。有網友也是從窮困一路走過來的，分享心情說，「我們家以前也是很窮，現在雖然有錢了，但是我懷念的卻反而是小時候那種物以稀為貴、很容易滿足、珍惜的那種心情，現在錢多了，可以買很多，卻買不到滿足，有時候還會覺得自己是不是太驕奢淫逸了」。

也有人覺得很多有錢人看起來有錢，但要看錢怎麼來的，有人便舉出實例「像很多看起來很有錢，生活富裕奢華，也可能是貪污，做假帳或掏空公司營造的假象。看看鄭百億，還有前一陣子的銀行高層或某些公司董事長超貸或掏空公司，或更早一點的貴婦奈奈、孫道存等等都只是冰山一角。」

Dcard 勞工紓困貸款 新台幣 洗錢 青安貸款

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