星巴克見2高中生「沒點餐還霸占6人位」 她1招制裁大快人心

星巴克、路易莎等連鎖店，是不少民眾約會閒聊或是上班族處理公事的去處，也有學生會選擇到咖啡店讀書，然而佔位亂象亦因此叢生。一名女網友表示最近到星巴克辦公，卻發現2名高中生竟佔了6個人的位置，她於是出招制裁。文章一出，讓不少網友大讚，直呼「幹得好」、「英雄請受我一拜」。

近日，一名女網友在Threads發文，表示中午到家裡附近的星巴克辦公，卻發現已經完全沒有位置，「但大概有一半的位置是只有東西沒有人」。原PO接著發現店內有3個相鄰的座位沒有人，而桌子上都只有高中考卷，「甚至也沒有任何星巴克餐點」。

她於是拿起其中一張桌子上的考卷到櫃台報失物招領，店員也熱心協助處理高中生佔位的問題。過了沒多久，2名佔位的高中生走進店內，坐到原PO旁邊那兩桌，一臉疑惑的交談，還說「很多人都這樣啊」，也依舊沒有點餐。

「過了大概快2小時後，我拿去失物招領的（考卷）主人終於出現了」，原PO回憶道，「他一臉疑惑的問朋友『我的考卷去哪了』，我就說『幫你拿去失物招領了』，然後還聽到他跟朋友說似乎還有兩個人要來，難怪他們要佔3個雙人桌的位置，然後他拿了東西，就摸摸鼻子走人了」。

原PO表示以前都不敢把佔位者的東西拿走，「今天第一次終於敢了，感覺超爽的」，她並認為佔位也不是不行，但至少要點餐，「不然以為星巴克就是圖書館嗎」，也呼籲學生如果經濟能力有限，可以選擇去圖書館讀書。

文章一出，引來不少網友力挺原PO的作為，「讚啦！妳真帥」、「做得好！支持妳！」、「看完這篇文，覺得超級無敵舒服」、「英雄請受我一拜」、「給妳一個讚」、「沒拿去資源回收已經很客氣了」、「妳真的太勇敢了，超棒的」、「我想說，真的幹得好」。

也有網友認同沒點餐確實不可取，「使用店家的資源，起碼也要點一杯飲料表示禮貌，不然就請去圖書館」、「到底有什麼臉皮不點餐還當K書中心」、「以前高三滿常去星巴克看書的，但至少都會點一杯特大拿鐵，沒點完全不知道自己憑什麼坐在裡面欸」、「不消費又佔位真的母湯，雖然星巴克有說提供第三空間，沒規定要消費，但即使是這樣，佔位也是一種對其他使用人很不友善的行為」。