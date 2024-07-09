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自助餐店買便當破200元 網見菜色笑歪：是賣佩佩豬？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友夾了自助餐的菜色，要價220元愣問「這是正常價嗎？」圖擷自臉書社團「記者爆料網-公開版」
一名網友夾了自助餐的菜色，要價220元愣問「這是正常價嗎？」圖擷自臉書社團「記者爆料網-公開版」

現在萬物齊漲，不論小吃店、便當店、手搖飲都上漲許多，令顧客直呼「吃不消」。日前有位網友表示，他到一間自助餐店夾菜色，結果結帳時竟要220元，讓他直呼「這價格是正常的嗎？」

一名網友在臉書社團「記者爆料網-公開版」發文表示，他在自助餐店夾了荷包蛋、滷肉、高麗菜、白飯、辣菜脯、還有一些滷豬肉，但結帳時卻要價220元，當下他問老闆娘「為什麼要220元？」對方回應「現在肉很貴」，讓原PO好奇發問「這價格是正常的嗎？」

文章曝光後，引來網友熱議，有網友認為太貴，「我覺得頂多120元就差不多了吧，老闆也賺太多，不過我倒是好奇，這種可以當下直接跟老闆說『不買了』嗎？」、「貴啊，超級貴」、「算錯了吧，估計是110元」、「就說不要就好了」、「這不是貴，是夭壽貴」、「我去買控肉飯只要95元，而且菜色還很不錯」、「雲林大概只要120元」。

不過也有人認為價格合理，「我覺得是正常價」、「正常」，還有人幽默表示「可能是伊比利豬，或是佩佩豬」。

而肉品市場業者表示，因天氣熱導致豬隻換肉率低、市場供應減少，且國際豬價偏高，造成進口量下降，所以整體豬肉價格走勢呈現持續上揚。

便當 自助餐店

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