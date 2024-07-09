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熱炒店哪樣青菜最頂？老饕大推2品項：青菜之王

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友分享，熱炒店的高麗菜吃起來都有清甜爽脆的口感，雖然空心菜、地瓜葉也不差，但卻不像高麗菜可以煮湯、當包子內餡，清燙淋醬也好吃，好奇「高麗菜是熱炒青菜界的王者嗎？」。示意圖，聯合報系資料照
一位網友分享，熱炒店的高麗菜吃起來都有清甜爽脆的口感，雖然空心菜、地瓜葉也不差，但卻不像高麗菜可以煮湯、當包子內餡，清燙淋醬也好吃，好奇「高麗菜是熱炒青菜界的王者嗎？」。示意圖，聯合報系資料照

不少台灣人吃飯聚會時喜歡選擇熱炒店，一位網友分享，熱炒店的高麗菜吃起來都有清甜爽脆的口感，雖然空心菜、地瓜葉也不差，但卻不像高麗菜可以煮湯、當包子內餡，清燙淋醬也好吃，好奇「高麗菜是熱炒青菜界的王者嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「熱炒青菜界的王者是高麗菜還是空心菜？」為題，指出高山高麗菜的口感清甜爽脆，不管是煮湯、當包子內餡還是清燙後淋醬都很好吃，反觀空心菜好像只適合熱炒，煮湯、清燙無法引出蔬菜的甜味和軟度，口感偏硬，放久還會變黑，好奇「果然高麗菜才是熱炒青菜界的王者嗎？」。

貼文一出後，不少人認為要看廚師炒功，但高麗菜的確是安全牌，紛紛表示「高麗菜要買高山才脆」、「高麗菜要大火才有鍋氣，家裡炒不出這種味」、「高麗菜比較不會雷啦」、「高山高麗菜＝炒青菜王者，尤其是用雞油去炒，真的無敵」、「高麗菜很難不好吃」、「空心菜很看炒功，厲害的比高麗菜好吃，高麗菜就安全牌」。

此外，還有部分網友認為，「水蓮」才是真正的熱炒青菜之王，紛紛回應「水蓮才是必吃！」、「在水蓮面前都是在爭第二」、「在水蓮跟山蘇面前，都是渣渣」、「水蓮或福山萵苣才是吧」、「水蓮笑而不語」、「水蓮第一」、「是少不了水蓮的」。

水蓮 熱炒店 高麗菜

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