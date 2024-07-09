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看屋被要求「先匯訂金」他機智擊退詐騙嫌疑犯 網群大讚：學起來
現在租屋詐騙猖獗！若遇到房東要求「先匯訂金」才能看房之類的，極有可能就是詐騙，租屋客千萬要小心。
日前有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「已讀不回，一山還有一山高」。從照片中的LINE對話可見，假裝房東的詐騙嫌疑犯使用話術要求原PO「先匯訂金」才可先看房，原PO則故意回覆「離譜金額」，結果詐騙嫌疑犯「已讀不回」，讓原PO笑稱「一山還有一山高」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼「學起來」。
照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，「就一直在想，租屋是要怎樣詐騙，原來，是騙人先預付訂金喔」、「詐騙也太多了」、「本以為租屋淪爲跟炒房一樣先付款，原來是詐騙」、「這樣也可以詐騙好可怕」、「還沒看就付錢」、「還好沒被騙去」。
還有不少網友回應「他知道你識破他了啦」、「話術都一樣，有夠無腦又可悲，只會複製貼上，連做詐騙都不懂創新」、「為什麼看房要預付押金，現在真的是什麼鬼都能騙」、「現在可以先釣出那個人的匯款帳號在檢舉他防止更多人受騙」。
有同樣經驗的網友看了深表同感，「我也遇過欸，差點上鉤」、「我也有遇到一個，怎麼會有人先付錢才看房」、「這我這邊好幾個看租屋的回應都一樣」、「還有沒簽約就要叫你轉押金的」。
警政署呼籲民眾，勿在簽約前交付金錢給宣稱自己是房東的人，確認對方是房屋或建物所有權人，小心提防房租價格顯不合理的出租訊息，以及在較能把關的租屋網尋找物件，以避免租屋詐騙。如遇可疑的情況，可以撥打165反詐騙諮詢專線查證，或直接報警求助。
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