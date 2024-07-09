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麥當勞牛肉「多1產地」遭批偷料！一票網友抱怨：口感很差

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞餐點多元，深受不少台灣人喜愛。圖／路透資料照
麥當勞餐點多元，深受不少台灣人喜愛。圖／路透資料照

麥當勞餐點多元，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日發現麥當勞部分餐點的牛肉產地，來源除了有紐澳，竟然還有來自巴拉圭，讓他相當好奇「麥當勞什麼時候開始用巴拉圭牛肉？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「麥當勞的牛肉什麼時候開始用巴拉圭產的？」為題，指出近期在麥當勞看到店內公告，說明起司堡、微牽絲起司堡使用的牛肉產地為巴拉圭、紐西蘭和澳洲，印象中麥當勞都是使用紐澳牛肉，順手查了其他速食店，也都是用紐澳牛肉，質疑「巴拉圭牛肉好像比較便宜，這算是一種偷料嗎？」。

貼文一出後，不少網友都傻眼，紛紛表示「便宜又難吃」、「漢堡肉那種東西本來就是重組肉」、「感覺1+1雙牛堡的肉片比吉事漢堡好吃多汁」、「台灣麥當勞你期待什麼？」、「反正不是萊牛就好了」、「現在的牛肉又扁又白」。

此外，也有內行人分享用巴拉圭牛肉省很大，紛紛回應「火鍋肉片，巴拉圭一斤可以便宜50元左右，我吃一次就嚇到了」、「我家巷口牛肉也改用巴拉圭」、「巴拉圭牛在老饕界的評價都不太好，似乎是口感和油花不太行」、「巴拉圭便宜很多，但是品質也比較差」、「因為有邦交吧，又有FTA免稅才成本低」。

巴拉圭 漢堡 速食 麥當勞

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