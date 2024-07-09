她有駕照但無上路經驗！過來人勸做1事：幫助很大

不少台灣人都曾考過駕照，但都沒有真正上路的開車經驗。一名網友分享，近期計畫開車接送家人，不過自己的駕照卻是考取多年，但完全沒有上路經驗，好奇「一定要再去駕訓班，重新學習路上駕駛嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「已有汽車駕照但沒開過車，要再重補習嗎？」為題，指出自己多年前已成功考到駕照，但之前因為沒有買車，所以一直都沒有開車上路。近期因為媽媽年紀大，開車接送比較安全，好奇如果多年沒開車上路，是否要回駕訓班重新上課？

貼文一出後，多數網友都建議回駕訓班補習，紛紛表示「建議你還是去上個課，總比路上出事情好」、「去上道路駕駛課，台灣考照跟實際開上路，完全是兩個世界」、「現在交通這麼亂，回去重新練習再上路吧」、「最好去駕訓班報道路駕駛」、「建議去報名公路駕駛課程，開幾堂課練習開車手感再上路，不然很危險」、「你有熟人能坐副駕教你練手感也可」。

此外，也有過來人分享自身經驗，紛紛回應「我也是考了多年之後才開車，後來有先去找道路駕駛上課約10小時，覺得幫助很大！如果不敢開，蠻推薦去找道路駕駛」、「我是找道路駕駛的教練，覺得很有幫助，練膽也練一些小細節，還有如何防衛駕駛」、「我找道路駕駛的教練，去年成功自己載小孩上學了」。