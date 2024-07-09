快訊

台股開高早盤漲近百點再戰24,000點 台積電開平盤拚成領漲要角

旅客找嘸登機門！桃機一航廈凌晨傳跳電 桃機公司曝原因

走了國光石化、來了光電風機 說好的「國家級濕地」呢？

她有駕照但無上路經驗！過來人勸做1事：幫助很大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期計畫開車接送家人，不過自己的駕照卻是考取多年，但完全沒有上路經驗，好奇「一定要再去駕訓班，重新學習路上駕駛嗎？」。開車示意圖/Ingimage
一名網友分享，近期計畫開車接送家人，不過自己的駕照卻是考取多年，但完全沒有上路經驗，好奇「一定要再去駕訓班，重新學習路上駕駛嗎？」。開車示意圖/Ingimage

不少台灣人都曾考過駕照，但都沒有真正上路的開車經驗。一名網友分享，近期計畫開車接送家人，不過自己的駕照卻是考取多年，但完全沒有上路經驗，好奇「一定要再去駕訓班，重新學習路上駕駛嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「已有汽車駕照但沒開過車，要再重補習嗎？」為題，指出自己多年前已成功考到駕照，但之前因為沒有買車，所以一直都沒有開車上路。近期因為媽媽年紀大，開車接送比較安全，好奇如果多年沒開車上路，是否要回駕訓班重新上課？

貼文一出後，多數網友都建議回駕訓班補習，紛紛表示「建議你還是去上個課，總比路上出事情好」、「去上道路駕駛課，台灣考照跟實際開上路，完全是兩個世界」、「現在交通這麼亂，回去重新練習再上路吧」、「最好去駕訓班報道路駕駛」、「建議去報名公路駕駛課程，開幾堂課練習開車手感再上路，不然很危險」、「你有熟人能坐副駕教你練手感也可」。

此外，也有過來人分享自身經驗，紛紛回應「我也是考了多年之後才開車，後來有先去找道路駕駛上課約10小時，覺得幫助很大！如果不敢開，蠻推薦去找道路駕駛」、「我是找道路駕駛的教練，覺得很有幫助，練膽也練一些小細節，還有如何防衛駕駛」、「我找道路駕駛的教練，去年成功自己載小孩上學了」。

教練 補習 駕照 駕訓班

延伸閱讀

美國女留學生嘆「台灣人沒那麼善良」 揭3慘痛經歷：買路邊攤被坑

23歲男賭博輸2480萬！ 他染賭癮懊悔「從含金湯匙淪打3份工」

閨密嫌電話不接、訊息回太慢！人母爆氣：別跟沒孩子的人當朋友

他曝台灣男性外派越南「走路有風」 交往2任在地妹子結成正果

相關新聞

她有駕照但無上路經驗！過來人勸做1事：幫助很大

不少台灣人都曾考過駕照，但都沒有真正上路的開車經驗。一名網友分享，近期計畫開車接送家人，不過自己的駕照卻是考取多年，但完全沒有上路經驗，好奇「一定要再去駕訓班，重新學習路上駕駛嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

暗藏驚喜！麥當勞點餐機「隱藏服務」曝光 過來人力推：免費享受

麥當勞是許多人吃速食的第一考量，近期有網友發現，麥當勞的自助點餐機竟然有隱藏服務，大讚「服務滿好的」。

追撞前車發現對方沒駕照 駕駛樂問「要怎麼讓他賠償？」網搖頭吐槽

發生車禍時要避免移動車輛，避免警方難以判斷肇事責任。日前有位網友表示，前幾天他發生了車禍，沒煞車直接撞上前面停等紅燈的車，結果才發現被撞的車是無照行駛，讓原PO樂問「我要怎麼要求對方賠償我的車？」對此，多數網友吐嘈「無照跟肇事主因是二碼子的事情，你應該是要全責」。

手搖飲店員列4大「最煩客」 同業加碼N種奧客：鐵門剩一個縫還鑽進來

在服務業工作的人，最討厭的事就是遇到奧客。近日有在手搖店就職的網友，在Dcard以「手搖員工最煩的客人」為題發文，分享她心目中最討人厭的幾類客人，引起不少網友的共鳴。

火鍋涮肉浮沫一堆…倒入1款飲料迅速搞定 網激推：不用慢慢撈

許多台灣人愛吃火鍋，不過將肉片涮下去時，湯底容易產生浮沫。對此，有內行網友就透露，只要加入「一液體」，就可以省下撈浮沫的時間。

家裡開早餐店能蛋餅吃到飽？過來人「聞到就怕」 他曝好處：客製化給喜歡的人

台灣的早餐品項繁多，街邊也能看到各式各樣的早餐店。近日有網友發文，稱自己很好奇家裡開台式早餐店會是什麼樣的體驗。在他的想像中，自家開早餐店就能無限暢吃家中的早餐，會是一種很幸福的感覺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。