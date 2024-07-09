懶人包／「蠻唐的」、「你最小」登網路熱詞！萊爾富小編被炎上道歉了：我仍活著

隨著Threads平台在台灣逐漸盛行，最新時事都能透過演算法推播給更多人知曉，影響力無遠弗屆，許多品牌為此也特別建立官方帳號與網友互動。四大超商之一的萊爾富近日新增Threads官方帳號，不過萊爾富小編口無遮攔發言引發極大爭議，除了拿其他超商商品比較，甚至出現疑似歧視身心障礙者字眼，許多人看不下去紛紛截圖轉發，對此萊爾富小編也刪除相關貼文後道歉回應。

萊爾富小編才剛開通帳號！「蠻唐的」、「你最小」發言惹議

翻攝自Threads

萊爾富小編日前開通官方Threads，第一則貼文隨即轉發梗圖，只見7-11和全家宛如哥吉拉大戰金剛，OK超商被比作傑利鼠，萊爾富則是拿著球棒的柴犬，疑似暗指四大超商地位，OK超商小編見狀後留言「哈嘍！為什麼我是小鼠鼠」，萊爾富小編跟著留言「你最小啊」，OK超商小編則回覆「你們都不知道OK的咖啡有多好喝」，萊爾富小編繼續回應「啊是多好喝啦」！OK超商小編最後也表示「你可以喝喝看」。

此外，萊爾富小編見到其他網友曬出7-11、全家或OK商品的發言，令不少人反應不適，例如有網友提問「全家這兩款即食雞肉，原本上面印的Peeta葛格怎麼不見了」，萊爾富小編回覆「因為他麻煩大了啊」，另一名網友曬出全家與YouTuber陪沈團聯名三明治，表示「這什麼讓人不舒服的東西」，萊爾富小編竟跟著在底下回應「同感」，還有網友曬出含有性器官寓意便當擺盤，萊爾富小編則表示「我會建議商品部門，下次便當排列方式更新」。

其中一名網友提到日式連鎖餐廳唐揚雞咖哩標籤備註「食用前請攪拌」，該名網友表示「你咖哩要這樣吃我們就到此為止吧」，沒想到萊爾富小編突然回覆「滿唐的」，被其他網友轉發質疑歧視唐氏症患者，「所以這真的是萊爾富官方Threads嗎...？這樣的留言完全不妥吧，希望不是在歧視身心障礙者」、「小編建議你先寫好道歉聲明」，萊爾富小編則分別回應「不要這麼敏感嘛」、「唐揚炸雞塊，很唐，形容炸雞塊很道地沒別的意思」。

最終有網友受不了詢問「請問貴公司請的小編是國中生」、「行銷的目的是什麼？如果是人流...我認真欣賞你直球面對，正面還是負面...只要人流到了、只要話題不傷人格」，萊爾富小編回應，「霸社出來的」、「有什麼好躲的～網路生態不就這樣，但我不會露臉的」。

翻攝自Threads

翻攝自Threads

翻攝自Threads

翻攝自Threads

翻攝自Threads

萊爾富近一週熱門字詞全是爭議！網：發言要符合品牌一致性

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「萊爾富」近一週探索概念，可以發現「Threads」、「滿唐的」、「你最小」等字詞，除了萊爾富小編在Thread上發言被炎上之外，對唐揚雞咖哩飯要攪拌評論「滿唐的」、對OK超商小編回覆「你最小」等爭議性發言也引來網友不滿。

萊爾富小編發言後續遭轉發至Dcard，不少網友認為其言詞有所不妥，「天啊好可怕...真的不行欸」、「就是拿香蕉請猴子的職位」、「這已經有損公司形象了吧」、「真的是無聊當有趣，還自以為幽默的低級...」、「不知道為啥某些人到脆都會變得口無遮攔」、「無聊當有趣，透過直接攻擊全家、OK等品牌來蹭流量」、「Threads感覺蠻不意外的，一堆咖啡廳、美甲、非連鎖餐廳，用著官方帳號公審客人或是發表非官方言論，看得冷汗直流」、「看到這種不受控的小編，我都會想說是不是已經提離職了」、「台灣很多小編好像不懂官方帳號和私人帳號的差別，上頭也沒要管？完全不在乎品牌形象，一直去蹭無關爭議的熱度，發一些會有爭議的留言或貼文，完全沒必要，更可怕的是連有些政府機關的小編也會這樣」、「我以前當小編多怕公關危機，發言要符合品牌一致性是基本的吧～有關黃的都必須要斟酌再斟酌，那個尺度拿捏很重要，一旦品牌形象受損，要挽回很花力氣，甚至可能挽回不了！」

萊爾富小編發文道歉！向同業致歉：吃個肉圓，讓我更圓融

事後萊爾富小編在Threads上先是曬出自家咖哩飯，表示自己還活著、手腳也還在，「雖然今天咖啡喝的有點多，飯還是要吃的，我們家的咖哩飯有分層～不要拌～不要拌～不要拌～」，隔日也再度發文，「大家好～我是原小編，真沒想到會鬧出這麼大風波，也謝謝各方指教，所以我剛剛去我家附近的門市買了酒，等等開始喝～」，昨（7）日也再次更新，「這幾天經過起伏，我發現我的主管比我慘，我雖仍活著，但是我主管慘兮兮，被公司K到最高點，終究是我做了不好的發言，我向同業和大家道歉，也會再學如何當好小編，吃個肉圓，讓我更圓融。」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月01日至2024年07月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『萊爾富』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1）作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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