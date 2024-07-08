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暗藏驚喜！麥當勞點餐機「隱藏服務」曝光 過來人力推：免費享受

聯合新聞網／ 綜合報導
近期有網友發現，麥當勞的自助點餐機竟然可以選桌邊服務，大讚「服務滿好的」。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
近期有網友發現，麥當勞的自助點餐機竟然可以選桌邊服務，大讚「服務滿好的」。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

麥當勞是許多人吃速食的第一考量，近期有網友發現，麥當勞的自助點餐機竟然可以選桌邊服務，大讚「服務滿好的」。

原PO在PTT上發文分享，身為新竹在地的大叔，午餐一時不知道吃什麼，就選了麥當勞，內用時發現竟然可以選擇桌邊服務，就不用站著傻傻地等餐，而是送到你桌邊直接享用，真心認為這項服務滿好的，不禁好奇，各位是否有使用過這項點餐服務？

貼文一出，立刻引發熱烈討論，「那就送餐服務啊！桌邊服務是餵你吃吧」、「我都覺得很好笑，徵不到服務員還搞這個」、「居然不是塑料杯，好佛心的店家」、「每次店員走上樓送餐臉都很臭」、「台北也好幾間有」、「送餐到位置不是很久了嗎？」。

有網友表示有使用過這項服務，「有啊，都是阿姨，人都很客氣」、「有，就是要等一下」、「我上次以為要用那個牌子去領餐，要領的時候餐就送來了」，也有許多網友認同原PO的觀點，「每次內用都用，爽」、「我每次都用電子票券+送到桌邊，很方便」、「沒收服務費根本划算」、「在位子上等餐，很爽耶」。

不過，也有部分網友不太領情，「送餐等最久」、「去了三四家就有兩家連牌子都沒放出來，根本沒服務的意思」、「從來不用，送餐走一個人力，下個人就會多等一分鐘取餐」、「有些店很沒品，會故意不補號碼牌」。

速食 麥當勞

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