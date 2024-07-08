追撞前車發現對方沒駕照 駕駛樂問「要怎麼讓他賠償？」網搖頭吐槽

發生車禍時要避免移動車輛，避免警方難以判斷肇事責任。日前有位網友表示，前幾天他發生了車禍，沒煞車直接撞上前面停等紅燈的車，結果才發現被撞的車是無照行駛，讓原PO樂問「我要怎麼要求對方賠償我的車？」對此，多數網友吐嘈「無照跟肇事主因是二碼子的事情，你應該是要全責」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，前幾天他發生車禍，一時恍惚沒有注意到前面已經紅燈，沒煞車就直接撞上前面等紅燈的車，之後叫警察來，才發現被他追撞的車子駕駛沒有駕照，原PO開心問「這樣就不用賠償了吧？我記得無照駕駛的話，保險是不用理賠的，超幸運地！接下來我要怎麼跟保險公司要求對方賠償我車損？無照駕駛是全責對吧？」

貼文一出，網友全搖頭吐嘈「無照跟肇事主因是二碼子的事情，你應該是要全責」、「一碼歸一碼，你後面追撞還是要賠人家，他會被開無照罰單，不用開心！你全責好嗎？好好想想怎麼賠人家，撞人還想人家賠你，你的良心到底在哪裡？」、「你後撞前，肇責比應該是100%吧？無照駕駛他自己要被罰，但不會造成你可以撞他而不需要賠償」、「你全責，他吃罰單，就這麼簡單」、「真是自我感覺良好，賠不起想推卸責任就不要開車出來，也不會發生這種事情，被撞的人真倒楣，根本就兩碼事，無照是他的事，撞人是你的事，你是鬼打牆喔！」、「你搞錯了吧，你還是要賠償他啊」。