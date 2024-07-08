手搖飲店員列4大「最煩客」 同業加碼N種奧客：鐵門剩一個縫還鑽進來

在服務業工作的人，最討厭的事就是遇到奧客。近日有在手搖店就職的網友，在Dcard以「手搖員工最煩的客人」為題發文，分享她心目中最討人厭的幾類客人，引起不少網友的共鳴。

第一種是喜歡說「我在其他分店都可以這樣」的客人。有的客人會說自己在別的分店可以直接拿提袋，或是用寶特瓶當環保杯，提出種種不合理的要求，讓原PO和同事直言這是「奧客慣用招數」。

第二種是不理店員著急點餐的客人。有時店員分身乏術，無法即時幫客人點單，會請客人稍等一下，但就是會有客人硬要直接點餐，讓原PO只能一再重複「麻煩等一下唷」。

第三種是插隊的客人。原PO說自己遇到插隊者都會示意他們去後面排隊，如果有死活不去排隊的插隊仔，原PO就會直接跳過他。對於那些不想排隊，氣噗噗走掉的人，原PO表示「慢走不送」。

第四種是提出一堆亂七八糟要求的客人。原PO表示自己遇過拿出十個環保杯要她幫忙洗過再裝飲料的人，要求把1000ml環保杯裝滿冰塊的人，要求去冰加三顆冰塊的人，點鮮奶茶要求奶多的人，讓她直呼「這麼多要求不會自己做喔」。

文章引發了不少網友的共鳴，「第一個我之前在藥妝店上班也常常遇到。我直接跟客人說請問是哪家店呢？公司不允許的事情我幫您檢舉，客人就閉嘴了」、「第2項真的太中肯了，硬要點餐是哪套啦，櫃檯是有店員了嗎」。

也有人分享自己遇過的奧客，「有那種點餐完，跟他確認過，結果做好拿給他的時候他說自己只點X杯」、「還有只是路過沒消費，來要冰塊或水的人。要喝水不會去超商買」、「結完帳才說要用環保杯or折價卷or載具的」、「遇過打烊鐵門拉剩一個縫還鑽進來想點飲料的客人」。