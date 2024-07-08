火鍋涮肉浮沫一堆…倒入1款飲料迅速搞定 網激推：不用慢慢撈

許多台灣人愛吃火鍋，不過將肉片涮下去時，湯底容易產生浮沫。對此，有內行網友就透露，只要加入「一液體」，就可以省下撈浮沫的時間。

部落客「魚漿夫婦」昨（7）日在臉書轉發文章，看到原文網友推薦，只要從飲料吧拿「無糖氣泡水」倒進鍋裡，湯中的浮沫就會凝固結塊，如此一來便可以省下打撈時間。「魚漿夫婦」也不禁直呼，8日正好要吃火鍋吃到飽，可以給大家當作平時烹飪的參考。

貼文曝光後，底下留言紛紛表示，「竟然有這種技巧」、「噢不！我剛吃完肉多多才看到這個方法」、「但湯感覺變得更難喝了」、「我是把菜和要吃的料都吃完後，剩下的湯才拿來涮肉」、「有冰塊的話也可以放滿湯勺，再用凸面下去把油凝結起來」、「廚師教是加蛋白，煮一下就會結塊帶走」。

另外有網友疑惑，如果店家沒有無糖氣泡水的話，不知道放雪碧行不行。對此，有其他網友表示，如果店家有提供雪碧，那就一定會有氣泡水，「飲料機雪碧的推桿後面有個小推桿，就是沒有加糖漿的雪碧，也就是氣泡水」。