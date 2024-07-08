家裡開早餐店能蛋餅吃到飽？過來人「聞到就怕」 他曝好處：客製化給喜歡的人

台灣的早餐品項繁多，街邊也能看到各式各樣的早餐店。近日有網友發文，稱自己很好奇家裡開台式早餐店會是什麼樣的體驗。在他的想像中，自家開早餐店就能無限暢吃家中的早餐，會是一種很幸福的感覺。

原PO在PTT以「家裡開早餐店，是什麼感覺？」為題發文，稱自己很好奇是否有人家裡是開台式早餐店的。在他的想像中，家中開早餐店就能每天早上「不計成本」地吃家裡賣的早餐，會更愛蛋餅、蘿蔔糕、漢堡這些食物，但原PO也有思考過「吃到怕」的可能性。

原PO也想知道，早餐店家的小孩會不會從小就被叫去幫忙，從而練出一身「鐵板功夫」，以及是否會因為父母要早睡早起，晚上都沒人管。

貼文引來不少「早餐店子弟」現身說法，表示現實並沒有原PO想像的那麼幸福，「以前家裡開美式早餐店，每天光聞味道就害怕了，我每天一定要去吃中式的」、「童年都在做免費童工超不開心」、「小時候家裡做美x美，每天只能吃蛋餅跟漢堡當三餐，導致到現在聞到早餐店味道都想吐」、「家裡開三十幾年到現在，看到早餐都不想吃」、「從小一大早就要起來幫忙，假日都不能出去玩，一點都不好」。

但也有人表示還是有好處的，「每天早上可以吃到飽，還可以帶午餐」、「從小家裡開早餐店，出社會後持續幫做十年，因為結婚嫁到外地，爸媽順勢退休把店收起來。結論是很累，但造就了我現在非常耐操」、「優點應該是可以客製化給喜歡的女同學」。