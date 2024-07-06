驚喜！女搭星宇史努比飛機見「長榮餐具」網秒懂笑：一家親

星宇航空與PEANUTS聯名主題航班6月中起航，多項機上服務用品都可以見到SNOOPY蹤跡。不過有網友搭乘發現，上面的餐具竟然是「長榮航空的」，不少人笑說「本是一家親」，也有內行人出面解答原因。

星宇航空從6月15日起到10月31日止全航線（不含洛杉磯、西雅圖），都會提供SNOOPY聯名主題服務用品，櫃檯開始，即有SNOOPY相伴，用餐時主題紙杯、餐巾紙、米果包裝，以及印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙。

不過，臉書「爆廢1公社」有網友發文指出，近日有搭乘史努比聯名班機時，居然拿到了「長榮的餐具」，讓她意外又驚喜。

網友指出，近日有搭乘史努比聯名班機時，居然拿到了「長榮的餐具」，讓她意外又驚喜。圖／取自爆料1公社

此文一出後很多人也開玩笑說，「恭喜獲得聯名款」、「本是一家親」、「家裡的東西拿來用剛剛好」、「反正都姓張啦」、「走錯棚了」、「一家親何必這樣」、「都他家啊」。

也有內行人解釋，「星宇的餐點是由華膳跟長榮提供，當然是長榮的餐具，等他們的空廚成立之後也是可能會有別家的東西出現，如果他們有接外站的餐點的話」。