早餐店1品項「冬季限定」她超落寞 內行人秒懂：超不划算

有些早餐店的部分品項會有季節限定，並非全年都吃的到。一名網友分享，雖然現在天氣很熱，但有時候早上還是想喝熱湯，有次在早餐店點了玉米濃湯，卻被告知是「冬天限定」，讓她非常落寞。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「早餐店夏天不賣玉米濃湯，會落寞嗎？」為題，指出即便是夏天，早上還是會想喝碗熱湯，但她發現很多早餐店只會在冬天供應玉米濃湯，認為菜單上若寫明就算了，但很多店家都是問了才說夏天沒有，還一副「妳應該要知道的態度」，讓她覺得很困擾，也好奇問「夏天早上喝熱湯，真的這麼沒市場嗎？」。

貼文一出後，不少網友深有同感，紛紛表示「我也喜歡喝但真的蠻多都沒賣」、「喝湯不分季節！」、「早餐店自己煮的玉米濃湯真的很讚，粉泡的那種就是少了一味」、「夏天都只能買麥當勞或7-11微波的」。

不過，有不少網友指出，早餐店在夏天不賣熱湯的原因，紛紛回應「因為很麻煩，紅茶、綠茶、奶茶、豆漿比較快速也比較賺」、「夏天整天下來頂多賣一碗，有在顧品質的每天都要倒掉，你是早餐店老闆你要賣嗎」、「如果夏天賣很好，你覺得會撤掉嗎？」、「早餐店在夏天賣一點都不划算」、「應該是比較少人點，老闆想節省成本就不賣」。