熱到崩潰！25年前「台灣有這麼熱？」網曝3大關鍵：真的有感

台灣進入夏季天氣型態，連日高溫來到38度。對此，一名網友好奇，印象中一年最熱的時候在7-8月，但現在台灣熱到爆，體感溫度全台幾乎都破40度，好奇25年前還在蓋核四的年代，當時台灣有這麼熱嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「認真問，25年前的台灣有這麼熱嗎？」為題，指出現在才7月初，台灣就已經熱到爆，南部甚至已經接近40度，認為用電量暴增應該是因為天氣真的太熱，他也好奇在25年前，還在蓋核四的年代，當時台灣有這麼熱嗎？

貼文一出後，多數網友都有感近年越來越熱，紛紛表示「我最近到處問老人這個問題，他們都說沒有」、「以前真的沒那麼熱！」、「我記得小時候32度就很熱了」、「小時候晚上外面很涼，現在晚上外面還是很熱」、「以前吹電風扇就搞定了」、「有活超過20年的應該都明顯感受天氣變熱很多」、「這十年越來越熱，以前沒這麼熱」、「以前飆破38度很稀有，現在很平常」。

此外，也有不少網友指出近年天氣越來越熱的關鍵，紛紛回應「全球暖化真的在加速中」、「不只是台灣啊，全球都暖化了」、「以前真的沒這麼熱，除了氣候變遷、房屋越蓋越密之外，還有熱島效應」、「以前沒有這麼熱，台灣裝太多光電板才變這麼熱的」、「熱島效應」。