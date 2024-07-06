不是呆呆！臭豆腐店名「槑」字怎麼唸？正確讀音曝光
你知道這個字怎麼唸嗎？一名網友分享，近期在大陸發現一間臭豆腐店，店名中有一個「槑」字，讓他相當好奇這個字的讀音是什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，地點是大陸一間臭豆腐的店門口，店名有一個字為「槑」，由2個呆結合為一字，讓他相當好奇，這個字到底該怎麼唸？
貼文一出後，多數網友都紛紛留言調侃「『呆』一個就不得了了，還呆兩個？」、「呆呆獸」、「人家双標，這是双呆」、「二呆」、「不管你們怎麼說，他就是叫呆呆」、「大家好，我是呆呆」、「唸作二呆啊！」、「以前有個同事名字有這字，不過我們都叫她呆呆」。
根據教育部重編國語辭典修訂本指出，「槑」讀音為「ㄇㄟˊ」，是「梅」的異體字，不少網友也紛紛回應「槑ㄇㄟˊ」、「一個呆你的人還不至於怎麼樣，兩個呆讓你的人直接梅（沒）了（音：ㄇㄟˊ）」、「ㄇㄟˊ，梅的古字！」、「槑（ㄇㄟˊ）跟秝（ㄌㄧˋ）一樣，古代就有，但現在少用」。
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