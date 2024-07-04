她覺得台灣文化不低但不知如何宣傳起 網建議查特定關鍵字

喜歡觀賞韓國綜藝節目的國人，一定知道PD羅這號人物，這位韓國家喻戶曉的導演和製作人，製作出許多讓人耳熟能詳的節目，包括「一日三餐」、「花漾爺爺」、「尹食堂」等等，節目中不著痕跡的把韓國人文、飲食文化推銷出去。有一位女網友在Threads 貼文感嘆地說，明明台灣文化不低，但總感覺自己國家的文化輸出却不高。而每當她跟外國人聊到台灣，他們的第一印象是「一個中國想要攻打的地方」，她很想宣傳自己國家的文化，但不知從何宣傳起。

原PO的貼文中提到，自己最近一直在紐約鬼混，遇到會說中文的，基本上都是中國來的，能遇到的台灣人真的很少。她很感嘆，明明台灣文化不低，卻總感覺台灣的文化輸出不高，每次和當地居民聊到台灣，他們第一反應竟只是「一個中國想要攻打的地方」。

原PO若問紐約居民最想去亞洲旅遊的區域或國家時，他們的答案多是日本、韓國和中國大陸，反而很少人提到台灣。原PO很想宣傳台灣的文化，讓更多外籍人士認識台灣、台灣文化，她捫心自問，「除了台積電」，她真的不知道還能宣傳什麼？

而其他人看完貼文也紛紛分享自己的想法，「建議多看一些到其他國家介紹台灣的影片，還是那些介紹的人介紹的東西妳都覺得不算？簡單思考就有鳳梨酥、珍珠奶茶、鼎泰豐、ASUS、Acer、gigabyte、捷安特、美利達、正新輪胎，包含了食、用、行、工，多少都會用到。不知道的甚至網路查台灣品牌、台灣美食之類特定關鍵字，都會看到可以說的。」

也有人這樣想，「其實也很正常，妳提到的國家土地面積都比台灣大好幾倍，自然有比較多觀光的價值，因為創國時間長久，文化的底蘊也深厚得多，自然無法相比。但不想來觀光並不代表台灣在國際上不重要。台灣的眾多產業在國際間都佔有一席之地，而政治背景也算是相當特別有趣。」

另有網友建議，「來台灣可以去參觀台北的故宮博物館，裡面有很多中國傳統工藝、星宿文化、傳統書畫，如果要更進一步介紹，可以介紹易經、山醫命相卜、道家思想、台灣的祭祀活動，這是屬於傳統文化的部分，我覺得這也是當年吸引西方人到中國探險的原因之一，這些看似傳統非科學的文化，其實在台灣的生活隨處可見，如果有人能研究，並且將之科學化，例如倪海廈老師，把這些文化再做成容易傳播的具象說明或是圖形，就可以解釋台灣社會是具有東方傳統文化加上現代西方民主文化融合版本的社會。」

有人從另一個角度思考，「台灣沒有像大陸國家有大山大海可以仰望或俯瞰，但我們保留了很多來自於中國的傳統文化、器物寶藏、雖然不再代表中國，但可以實踐這些非物質的文化在生活裡，我們也接受了西方民主制度還有西方科學，融入在我們的生活裡，從中國天文的28星宿，可以衍伸出天文、四季、術數、宗教祭祀，文化方向很多元，28星宿被日本拿去畫成動畫—夢幻遊戲，日本沿用中國這些非物質文化體現在流行文化裡面非常非常的多。」

有人熱心提建議，但也有人吐槽，「只想著宣傳台灣，是自卑跟自大。妳為什麼不好好去認識別的國家？」、「去完比利時，感覺台灣還算正常，有很多國家跟台灣一樣亂」。

有網友建議，來台灣可以去參觀台北的故宮博物館。圖為立法院長韓國瑜日前到訪故宮南院，欣賞國寶翠玉白菜。記者劉學聖／攝影