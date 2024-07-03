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連鎖店淪為長輩聊天室？他見2店家被占領傻眼 網反曝：學生也差不多

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友指出，自己踏進2間連鎖店家時，不只一次遇到長輩們聚集，他們幾乎都只點了一杯飲料就坐整天，甚至旁若無人的大聲聊天，令他十分震驚。情境示意圖／Ingimage
近日有網友指出，自己踏進2間連鎖店家時，不只一次遇到長輩們聚集，他們幾乎都只點了一杯飲料就坐整天，甚至旁若無人的大聲聊天，令他十分震驚。情境示意圖／Ingimage

如果想找個地方閒聊、處理公事，連鎖咖啡廳或速食店會是不少人的首選。不過近日就有網友指出，自己踏進2間連鎖店家時，不只一次遇到長輩們聚集，他們幾乎都只點了一杯飲料就坐整天，甚至旁若無人的大聲聊天，令他十分震驚。貼文曝光後，不少人點頭認同，但也有網友指出，「學生帶一堆書去讀書、佔位置也差不多」。

一位網友以「路易莎、摩斯，阿公嬤的聊天室」為題發文，表示近日踏進這兩間連鎖店家時，皆會發現許多長輩僅點一杯飲料就久佔座位聊天，音量大到整間店都會充斥著他們的聲音。原PO觀察，長輩們通常會在中午、下午出現，在這段時間，店裡會異常吵雜，但當他們一群人浩浩蕩蕩離開，「一大群走人，瞬間安靜」，令他相當震驚。

貼文一出，掀起不少網友的共鳴，紛紛直呼，「摩斯真的被阿公嬤占領」、「現在很多連鎖店已經都被占領啦」、「現在連星巴克都不少長輩了，六日的超商也好多人在座位區聊天吹冷氣」、「就把他們當成大陸跳廣場舞老人，有廣場的地方就是他們練舞室，有星巴克的地方也是他們的」、「星巴克也好多長輩，一群一群的，聊天都超大聲的，真的好想哭」、「現在老人幾乎佔據社會版面，不肯退休在家講話惹人嫌，只好出外虐待青壯年」。

不過也有人提出相反意見，表示在咖啡廳、餐廳聊天很正常，且除了老人外，佔位讀書的學生，也會令人感到困擾，「少見多怪」、「台灣高齡化，哪天也可能輪到你爸媽，到時候你自己多擔待吧」、「有什麼好震驚…不是老人就是學生」、「還好吧，學生帶一堆書去讀書、佔位置也差不多」、「點一杯小飲，然後一個人佔四人位唸書的，也沒有好到哪裡去」、「咖啡廳本來就是聊天用的啊，一堆人只點一杯坐一整天，當圖書館還瞪別人聊天才莫名其妙」、「咖啡店本身就有高談闊論國家大事的基因啦」、「你是第一天去這些地方？學生、直銷，早就一堆這麼幹了」。

咖啡廳 摩斯漢堡 星巴克 路易莎 長輩

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