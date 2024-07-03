國旅難玩？他不解友人吹台灣「1景點」超神 網打臉外國客也讚：世界級

說到台灣旅遊，不少人會聯想到台味滿滿的小吃，或是暖心民眾的人情味，有人則指出，台灣的山景和世界相比，也是數一數二的。一位網友發文提到，自己對友人抱怨「國旅很無聊」，對方卻稱是因為原PO沒看過台灣的山景，讓他忍不住疑問「台灣的山景很屌嗎？」見此，網友紛紛現身說法，有人盛讚在台登山的一項優勢；也有人分享外國遊客的登山體驗。

一位網友在PTT上發文，表示近日和朋友聊到旅遊，自己對在台灣旅行興致缺缺，甚至認為有點無聊乏味，但友人卻指出是因為他沒看過台灣的山景，「狂吹山景很屌怎樣的，講得還真的有點東西」，讓原PO也不禁疑惑，台灣的山景「真的那麼神嗎？跟國外比起來怎麼樣啊」。

貼文發布後掀起熱議，不少網友紛紛讚譽，也有人直言「這一點」才是在台登山最大的優點，「老實說，爬那麼多座山，我還是覺得台灣的比較美」、「有爬百岳，也遊歷各大洲數十國，台灣山景不輸人，可以說台灣最有賣點就是山」、「台灣3000公尺以上的高山很多，還有板塊錯動斷層，隱沒帶混同層可以看，是真的蠻屌」、「台灣的優點是爬山在便利性，市區開車過去不會很遠」、「單論景不屌，屌在交通近，這世界第一，歐美你住市區，想去山區就是直接先開一天車起跳」、「台灣的山強在方便性跟密集性，國際上很多地方的國家公園，光是要前往到目的地就是很大的阻礙，你從你家出發到隨便一個百岳登山口可能不用幾小時」。

也有網友分享外國遊客在台的登山體驗，表示「說真的蠻屌的阿，帶歐洲的朋友去合歡山驚艷的要死，台灣的優勢就是山離文明很近，要爬山超級方便，但反過來說也是缺點」、「台灣高度很夠，落差產生的生態可以一日看完，對外國人來說很震撼，不過也要遇到會帶路的啦」、「才在日本遇到兩個從台灣一路玩到日本的紐西蘭遊客，他們和剛認識印度遊客強力推薦台灣山景和東部海岸，說是世界級，台灣缺點則是太熱和交通糟」、「之前去滑雪聽一位登山大佬分享，台灣的山在國際定位比較像是速食取向，確實沒有什麼太大的地景特色，或是天然資源的保存，但對很多國外登山客而言，可以在短短幾天安排很多不同的登山行程，而且很多路線其實都還算友善，整體來說可以在有限的時間內獲得很大的滿足，CP值很高」。

不過也有山友持反對意見，揪出缺點，「去過西藏看聖母峰，也爬過百岳，台灣百岳在大陸根本只是路邊野山」、「國外一堆大山大水的，台灣根本排不上榜」、「瑞士一堆纜車上山，難度低又漂亮，怪台灣的美沒人看怎麼不會學瑞士」、「說方便性的應該去看看人家歐洲的山，纜車上去半小時到接近頂，人人都可以享受」、「台灣開發都亂七八糟，山都禿了」、「台灣的山缺雪景，所以雖然比日本山都高，但感覺起來人家那種山頭白一片的，景色比較秀麗」、「台灣最屌的阿里山，也是整座山都是鐵皮屋跟頂樓加蓋」、「高山很美，但去高山的路上很醜，路邊垃圾、光禿的菜園、高壓電纜」。