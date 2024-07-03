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2葷3素只要42元！大陸盒飯勝過台灣自助餐？過來人搖頭曝心得：很可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，一名台灣網友表示經常看到介紹大陸盒飯的短影片，由於好奇它的味道，他因此詢問眾人「你們有吃過盒飯嗎？會很鹹嗎」，意外釣出吃過盒飯的網友分享心得。情境示意圖，圖為北京街頭。美聯社
近日，一名台灣網友表示經常看到介紹大陸盒飯的短影片，由於好奇它的味道，他因此詢問眾人「你們有吃過盒飯嗎？會很鹹嗎」，意外釣出吃過盒飯的網友分享心得。情境示意圖，圖為北京街頭。美聯社

大陸短影片盛行，有不少大陸網友會透過影片分享當地生活。近日，一名台灣網友表示經常看到介紹大陸盒飯的短影片，由於好奇它的味道，他因此詢問眾人「你們有吃過盒飯嗎？會很鹹嗎？」文章一出即引發討論，更釣出曾吃過盒飯的網友現身說法，分享吃完盒飯的心得。

一名網友在PTT發文貼出一家介紹東北盒飯2葷3素只要人民幣10元（新台幣約42元）的影片，表示最近出現好多有關大陸盒飯的短影片，且菜色大致雷同，「像是鍋包肉、紅燒肉、土豆泥（馬鈴薯泥）之類的」。原PO並說影片看起來菜色調味重，但仍好奇盒飯真正的味道，因此詢問眾人「你們有吃過盒飯嗎？會很鹹嗎？」

文章一出即引發討論，有網友認為應該跟台灣的自助餐差不多，「自選快餐（相當於台灣自助餐）打包不就是盒飯了？這就看店家的水平了，台灣不也是這樣嗎？」、「不就自助餐嗎，以前台灣自助餐也很便宜阿」。有人則驚訝表示「為什麼可以這麼便宜阿，這個份量在台灣，自助餐隨便夾一夾就破兩百了」。

另有網友點出盒飯主要是給工人吃的，可能不會太美味，「別傻了，這就吃粗飽的怎麼可能好吃」、「重鹹重油，主要是給工人快速補充體力的」、「這個主打給工地工人的，所以都是碳水澱粉類，然後重油重鹹」、「菜沒分開裝實在不行，而且重油重鹹的」、「和台灣比就是更鹹更油，比較符合當地人口味」。

曾吃過盒飯的網友則現身說法，「油、鹹，米的口感跟台灣不一樣」、「米的口感不一樣，我比較喜歡台灣的」、「以前在昆山工作，這種小盒飯真的難吃，米硬，配菜肉都是油味、鹹味、辣味，吃多了不好」、「我吃過，飯菜底下厚厚一層油，很可怕」、「盒飯那種都很油很鹹，飯都超多，不管大江南北，油都很大沒法避免」、「吃過，超級無敵重口味，各個菜味道都混在一起，而且食材加工感非常重」。

人民幣 工人 自助餐

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