自然人憑證超沒用？ 網狂批：真的難用！有到期日很麻煩

自然人憑證可以線上申辦戶籍登記、申辦報稅，使用多項政府的E化服務，不過日前有網友批評，應該讓民眾直接拿雙證件綁定手機線上認證，而不是拿250元浪費時間去辦理，他氣得痛批「很多政府線上服務還是綁定自然人憑證，也沒有全面用健保卡取代」。

一名網友在PTT發文表示，自然人憑證辦理很麻煩，應該直接讓大家雙證件綁定手機，線上認證就好了，為什麼要拿250元給政府，還設定會過期得浪費時間重辦？原PO直言「是撈不夠錢嗎？還是圖利廠商？很多政府線上服務都要綁定這垃圾，也不全面用健保卡取代」。

對此，許多網友認同「正常來說要整合到數位身分證中，現在很多服務用健保卡也能認證了，那個憑證真的沒用」、「自然人憑證現在跟垃圾沒兩樣」、「現在自然人憑證還有什麼用處？」、「現在報稅用健保卡就好了」、「偏偏公文都還要用自然人憑證」、「公務員強制要使用，現在報關還是有用處的」、「這東西的麻煩之處就是會過期，健保卡都不會」、「一堆政府線上服務要用這個，而且我們有納稅好嗎？為什麼過期後辦理要額外給政府錢？有到期日真的很麻煩」、「其實就是自然人憑證管勞保，健保卡管健保，兩邊資料照規定不能互通，問題是勞保十年沒用到幾次，通常上一次用自然人，都是報稅，健保卡天天用，使用率差太多」。

內政部於6月時宣布，擴大自然人憑證臨櫃申辦服務，民眾攜帶手機等行動裝置到全國24個戶政事務所，就可臨櫃申辦行動自然人憑證，申辦費只要30元。