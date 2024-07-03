夏日吃冰才消暑！他問剉冰必加什麼料？眾人狂點這兩味：沒有不吃

夏日炎炎，不少人都喜歡吃剉冰來解暑。近日有網友發文，詢問有什麼配料是在吃剉冰時一定要加的，引起網友熱議。

原PO在PTT以「吃刨冰什麼料是一定要有的？」為題發文，表示身處夏天體感溫度動不動就破40度的台灣，不少人會選擇吃剉冰來解暑。並表示雖然現在雪花冰很受歡迎，但「簡單暴力」的剉冰仍然受到許多人喜愛，古早味的粉圓冰在老一輩中也相當受歡迎。原PO也詢問網友，吃剉冰時什麼料是一定要加的？

文章引來大量網友討論，從口味來說，網友基本上分成黑糖派和煉乳派，「黑糖水、黑糖水、還有黑糖水」、「黑糖水，很多很多的黑糖水」、「我覺得清冰淋煉乳就很好吃了」、「有煉乳就有60分，其它看心情」、「不要求一定要有料的話，還真的清冰淋上黑糖水或是煉乳就很好吃了」。但也有網友偏好水果口味，「草莓醬一定要有草莓醬」、「我喜歡吃水果冰，西瓜冰就好」。

配料方面，網友的喜好可以說是五花八門，但芋圓和粉圓總體上最受歡迎，「芋圓，不能妥協，聽到店家講沒芋圓我會直接說那我不要了」、「只加粉圓」、「米苔目、芋圓、芋頭、湯圓」、「粉圓一定要加爛，而且常常粉圓都賣光」、「湯圓、粉圓和仙草，其他看心情」、「沒有粉圓就改加粉角」。

也有網友分享自己的特別吃法，「我都不加冰，改用花生甜湯」、「說到冰，有人吃過用塑膠袋裝剉冰，然後再加紅茶的嗎？我小時候的最愛，又涼又甜，喝起來又像思樂冰」、「非常意外沒人提到糖果(菜燕角)」、「芋圓、花豆和花生醬，自己用湯匙打成泡泡冰」。