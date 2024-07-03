店員體味太重…想去吃臭豆腐卻不敢入店 他無奈：店家也不提醒

天氣炎熱容易出汗，在密閉空間內難免會聞到一些體味。一名網友很喜歡公司附近的小吃店，但最近來了一位體位非常重的店員，原po每次用餐又剛好都是對方來點餐，令他相當猶豫是否該進店，曾想過跟老闆提一下，但又怕失禮，此文一出，引起熱烈討論。

一名網友在「匿名公社」發文，他超愛吃公司附近的小吃店，但前這陣子來了一位體味非常重的店員，之前店內會開窗、開門比較通風，所以不會這麼難受，現在天氣炎熱則是會開冷氣，因此一進門就聞得到味道，剛好每次用餐時又都是對方來點餐，令他相當無奈。

原po表示，加班完最療癒的就是去店裡吃麵線跟臭豆腐，但看到那位店員時讓他很猶豫是否該入店，他也曾想過向老闆提醒一下，又擔心會被認為在歧視對方。剛剛下班想進店，看到對方在店裡後不敢進去，他不禁直呼，「為什麼體味這麼重店家也不提醒一下，總不能想靠客人開口吧」。

網友開玩笑表示，「好吃的秘訣被你發現了」、「那是醍醐味」、「老闆就愛這一味」、「店員：加臭不加價」、「你把去店裡想像成去吃全台灣最惡臭的臭豆腐，感覺就會不同了」，有人則認為應該出聲提醒，「如果是我就會半提醒老闆：老闆今天的臭豆腐不一樣的味道喔」、「老闆的鼻子裡面都是臭豆腐，又聞不到」、「這…我真的懂」、「就算再好吃那一股味道直衝鼻樑，我立馬離開」。

有網友建議可以外帶，「外帶吧，不想失禮又想吃只能這樣了」、「體味不是她願意，難道叫她不要工作？沒辦法接受可以外帶」、「你不知道體味只有自己聞不到嗎！介意就別飲食就好！」、「以前有同事也是這樣，他不知道有「制汗劑（體香膏）」可用，後來有同事教他，就沒這問題了」。