快訊

還會更熱！中南部、大台北接力高溫紫爆 氣象署曝台灣發燒原因

不甩綠委喊程序瑕疵 藍白堅持調查權第一槍開向鏡電視

已婚名醫江坤俊被爆與護理師過夜 正宮發聲3點說明

店員體味太重…想去吃臭豆腐卻不敢入店 他無奈：店家也不提醒

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友很喜歡公司附近的小吃店，但最近來了一位體位非常重的店員，原po每次用餐又剛好都是對方來點餐，令他相當無奈。示意圖／ingimage
有網友很喜歡公司附近的小吃店，但最近來了一位體位非常重的店員，原po每次用餐又剛好都是對方來點餐，令他相當無奈。示意圖／ingimage

天氣炎熱容易出汗，在密閉空間內難免會聞到一些體味。一名網友很喜歡公司附近的小吃店，但最近來了一位體位非常重的店員，原po每次用餐又剛好都是對方來點餐，令他相當猶豫是否該進店，曾想過跟老闆提一下，但又怕失禮，此文一出，引起熱烈討論。

一名網友在「匿名公社」發文，他超愛吃公司附近的小吃店，但前這陣子來了一位體味非常重的店員，之前店內會開窗、開門比較通風，所以不會這麼難受，現在天氣炎熱則是會開冷氣，因此一進門就聞得到味道，剛好每次用餐時又都是對方來點餐，令他相當無奈。

原po表示，加班完最療癒的就是去店裡吃麵線跟臭豆腐，但看到那位店員時讓他很猶豫是否該入店，他也曾想過向老闆提醒一下，又擔心會被認為在歧視對方。剛剛下班想進店，看到對方在店裡後不敢進去，他不禁直呼，「為什麼體味這麼重店家也不提醒一下，總不能想靠客人開口吧」。

網友開玩笑表示，「好吃的秘訣被你發現了」、「那是醍醐味」、「老闆就愛這一味」、「店員：加臭不加價」、「你把去店裡想像成去吃全台灣最惡臭的臭豆腐，感覺就會不同了」，有人則認為應該出聲提醒，「如果是我就會半提醒老闆：老闆今天的臭豆腐不一樣的味道喔」、「老闆的鼻子裡面都是臭豆腐，又聞不到」、「這…我真的懂」、「就算再好吃那一股味道直衝鼻樑，我立馬離開」。

有網友建議可以外帶，「外帶吧，不想失禮又想吃只能這樣了」、「體味不是她願意，難道叫她不要工作？沒辦法接受可以外帶」、「你不知道體味只有自己聞不到嗎！介意就別飲食就好！」、「以前有同事也是這樣，他不知道有「制汗劑（體香膏）」可用，後來有同事教他，就沒這問題了」。

店員 老闆 臭豆腐 體味

延伸閱讀

她怨夏天捷運車廂散發「醋飯味」 通勤族超有共鳴：每天出門都想哭

沒有流汗不用天天洗澡？重症醫曝真相：通常每x天沐浴1次，但「1情況」要每天洗｜元氣網

天熱一直流汗，4族群身體容易飄臭味！除臭8招，保持心情愉快竟也有幫助｜元氣網

體香膏、止汗劑你懂用嗎？正確使用技巧一次看 從此與惱人汗臭&狐臭說ByeBye

相關新聞

睽違6年！ 麥當勞經典夯品「搖搖薯條」重出江湖 官方證實：將回歸上架

睽違6年！ 麥當勞經典夯品「搖搖薯條」重出江湖 官方證實：將回歸上架

拉亞漢堡「七龍珠套餐」上桌！ 馬克杯、保溫瓶帶回家

迎接暑假，「拉亞漢堡」攜手「七龍珠Z」，限時推出4款聯名套餐，消費滿額還可獲得龍珠，集滿龍珠，就可兌換七龍珠Z「變色馬克...

連14天用餐9折！藏壽司沙鹿中山路店開幕　再送紀念杯

日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」將於7月16日於台中開設「沙鹿中山路店」，將成為台中海線最大千坪土藏造型店。為慶祝開幕，7月9...

赤蝦2貫30元、滿300「先折40再送40」！壽司郎新店開幕

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」宣佈，即日起於台中開設「壽司郎台中新時代店」。為慶祝新店開幕，將可享「赤蝦2貫30元」、「水...

這次吃完再等等！松山區「40年排骨老店」暫停營業 肉控最推「老牌炸排骨」爽度爆表

排骨控不哭！西門老字號排骨店熄燈令饕客不捨，松山區一間開業40年的知名排骨店也貼出暫停營業公告，僅營業到7/7當天晚上，得知消息的網友震驚「最近怎麼好多老店都要收了？」

今天開搶！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開賣 官方提醒注意「6要點」

就在今天！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開搶 官方提醒注意「6要點」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。