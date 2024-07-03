薩利亞烤田螺上桌竟「爆炸噴油」 女子眼角膜受損控店家神隱

臉差點就這樣毀了！一名網友發文指控，近日到桃園經國家樂福的薩利亞餐廳用餐，點了一份烤田螺，沒想到剛上桌就爆炸噴油，嚇得她立即沖水降溫，並送往對面的醫院急診。原Po氣憤表示，事發已4天，至今餐廳都沒有聯繫她，對此該集團北區經理也回應，待細節確認後會主動連繫當事者。

該名網友在臉書社團《爆料公社二社》發文控訴，6月29日到薩莉亞餐廳用餐，點了一份烤田螺，沒想到剛上桌就爆炸噴油，「噴濺到我整個臉，根本田螺恐怖份子攻擊」，當下她立刻衝進廚房內場的水槽沖水降溫，並請店家協助叫救護車到對面的醫院急救，「等救護車來了，店家帶我到一樓交給救護車後就走了，竟讓顧客獨自一個人頭髮上衣都濕透，加上半盲狀態處理後續醫療問題！」

有民眾到薩莉亞用餐，沒想到卻被剛上桌的烤田螺給噴濺滿臉。圖擷取自《薩利亞官網》

原Po指出，事發過後一個半小時，店家才致電關心她的狀況，表示會賠償醫藥費，「拜託，醫藥費是基本的吧有什麼好提的？我的傷疤怎麼辦？我的眼睛怎麼辦？ 當下我滿腦子都是我的右眼如果後續出問題，無法騎車無法工作怎麼辦？ 問了店長是誰，還推託店長請假不在！」。直到她到派出所報案，餐廳店長才現身，表示「到下週一(7月1日)上班會再和總公司討論賠償事宜」。

當天凌晨，她右眼感到不適，立刻到林口長庚掛眼科急診，但遺憾的是她的眼角膜已受損，需要時間等它自我修復再觀察。原Po表示，事發至今已4天，截止發文當下，薩莉亞都沒有打電話來討論賠償事宜，最後她也呼籲餐廳可以將這道料理下架或改善出餐SOP，「不要再讓它爆炸了，可以從桌面噴濺到人的臉，太誇張了！」

根據三立新聞網報導，對此事件薩莉亞北區經理表示，已先請店長致電關心，賠償事宜總公司仍在討論中，待細節確認後會再聯繫當事人。