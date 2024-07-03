各國咖哩誰最強？他指這國稱王 網反推台灣螢光咖哩：邪教第一名

咖哩是一種世界知名的美食，台灣也有不少咖哩愛好者。近日有網友發文，討論世界各地不同的咖哩該如何排名，在原PO給出的排名中，印度咖哩榮獲第一，台灣咖哩則是「吊車尾」。

原PO在PTT以「各國咖哩排名」為題發文，討論世界各國咖哩的排名。原PO認為印度咖哩是當之無愧的咖哩之王，而師從印度，算是相同體系的英國咖哩可以排第二。風味相近的印尼、馬來咖哩被排在第三位，第五第六名則是泰國咖哩和日本咖哩，台灣咖哩「喜提」最後一名。

文章引來大量老饕分享自己的看法，「印尼跟馬來西亞的咖喱最純正香濃，這兩大咖哩也常上世界美食榜，因為做工相對複雜。需要煸炒辛香料約5到10分鐘，再放咖哩糊混合油炒數分鐘，看是咖喱魚、牛還是雞，要再放不同的香料輔助。例如牛放桂皮，雞放香茅，魚放孜然」、「日式的很多元，已經形成自己特有的文化。而且台灣人普遍接受日式」、「印度的其實味道滿淡的但香氣濃，個人還是最愛吃我家咖哩。我家咖哩偏日式，但會有很多雞肉胡蘿蔔馬鈴薯」、「印尼的好吃+1」。

不少網友認為最能代表台灣的咖哩是「螢光勾芡咖哩」，「台灣螢光咖哩排名邪教第一」、「台灣螢光太白粉咖哩最讚」、「日本以外沒怎麼吃過不敢說有評論的基準，不過光比料理的製程的話，理論上我們的勾芡咖哩讓孩子失望的實力是最強的，其他應該完全看不到車尾燈」、「台灣螢光咖哩噁爛第一名」。