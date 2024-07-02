2025年遊日必看！他貼心製「台日友好行事曆」 不怕強碰黃金周塞到哭

出國旅遊最怕遇到人擠人，若是碰巧遇上當地連續假期、處處人潮湧動的情況，遊興恐大打折扣。日本部落客小氣少年日前便以台灣2025年行事曆為基礎，增添日本節假日註記，方便國人出遊避開人群爆滿時段。

行政院日前公布2025年行事曆，總放假日達115日，包含6個3天以上的連續假期，分別為農曆春節假期（9日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（3日）、中秋節（3日）及國慶日（3日），不少人立刻規畫起明年的出國行程。

不過若是出國時間撞上當地國家連續假期怎麼辦？以台灣人最愛的日本來說，不少人選在4月底出遊，不巧恰逢日本黃金周，各大觀光景點「人多到懷疑人生」，連吃個冰都要排上40分鐘，相當不便。

為避免遺憾，部落客「小氣少年」便將2025年日本國定假日一一標註在台灣行事曆上，包括新年(1/1)、天皇誕生日（2/23）、4月底至5月初的黃金周等，3天以上的連續假期約有10個，並開放網友下載參考。

他提醒，許多日本人在4月26日至5月6日這段期間會趁機多請幾天假，變成長假（黃金周），而8月13至16日是盂蘭盆節（類似清明節），雖然不是國定假日，但日本人會在這時返鄉，一般公司行號也會放假，雖然觀光景點多半沒休息，但遊客會很多，都是需要避開的時段。

如果規畫的行程剛好撞上連假也別慌，除了避開人氣景點、盡量提早出發避開人潮外，小氣少年也建議，如果有搭長程列車、特急列車、新幹線等需求，最好盡快訂位，以免列車客滿。