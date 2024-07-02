快訊

台灣寶可夢中心7月推「7款防水新品」！還有2款絕版品重新開賣網嗨翻

記得帶傘！大雷雨轟炸北北桃 16縣市大雨特報恐下到晚上

2025年遊日必看！他貼心製「台日友好行事曆」 不怕強碰黃金周塞到哭

2025年遊日必看！他貼心製「台日友好行事曆」 不怕強碰黃金周塞到哭

聯合新聞網／ 綜合報導
日本旅遊示意圖。圖／pakutaso
日本旅遊示意圖。圖／pakutaso

出國旅遊最怕遇到人擠人，若是碰巧遇上當地連續假期、處處人潮湧動的情況，遊興恐大打折扣。日本部落客小氣少年日前便以台灣2025年行事曆為基礎，增添日本節假日註記，方便國人出遊避開人群爆滿時段。

行政院日前公布2025年行事曆，總放假日達115日，包含6個3天以上的連續假期，分別為農曆春節假期（9日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（3日）、中秋節（3日）及國慶日（3日），不少人立刻規畫起明年的出國行程。

不過若是出國時間撞上當地國家連續假期怎麼辦？以台灣人最愛的日本來說，不少人選在4月底出遊，不巧恰逢日本黃金周，各大觀光景點人多到懷疑人生」，連吃個冰都要排上40分鐘，相當不便。

為避免遺憾，部落客「小氣少年」便將2025年日本國定假日一一標註在台灣行事曆上，包括新年(1/1)、天皇誕生日（2/23）、4月底至5月初的黃金周等，3天以上的連續假期約有10個，並開放網友下載參考。

他提醒，許多日本人在4月26日至5月6日這段期間會趁機多請幾天假，變成長假（黃金周），而8月13至16日是盂蘭盆節（類似清明節），雖然不是國定假日，但日本人會在這時返鄉，一般公司行號也會放假，雖然觀光景點多半沒休息，但遊客會很多，都是需要避開的時段。

如果規畫的行程剛好撞上連假也別慌，除了避開人氣景點、盡量提早出發避開人潮外，小氣少年也建議，如果有搭長程列車、特急列車、新幹線等需求，最好盡快訂位，以免列車客滿。

部落客「小氣少年」貼心製作台日兩用行事曆，避免國人遊日強碰當地連假人潮，掃了遊興。 圖／小氣少年授權使用
部落客「小氣少年」貼心製作台日兩用行事曆，避免國人遊日強碰當地連假人潮，掃了遊興。 圖／小氣少年授權使用

出國旅遊 國定假日 日本 觀光景點 連續假期 黃金周

延伸閱讀

到台灣超商買綠茶！日本人一喝皺眉「好甜」 教戰無糖人買前注意2標示

6千粉絲部落客不滿「便當店幫選配菜」 留1星負評怒嗆：要讓店家倒閉

作家勸「這10天別飛日本」！台人一看崩潰：來不及改了

相關新聞

2025年遊日必看！他貼心製「台日友好行事曆」 不怕強碰黃金周塞到哭

出國旅遊最怕遇到人擠人，若是碰巧遇上當地連續假期、處處人潮湧動的情況，遊興恐大打折扣。日本部落客小氣少年日前便以台灣2025年行事曆為基礎，增添日本節假日註記，方便國人出遊避開人群爆滿時段。 行

小學生未讓博愛座！老年乘客拿手機直接拍臉 路人看不下去插手了

大眾運輸「博愛座」讓位爭議頻傳，今（2日）早又發生一起長輩要求小學生讓位事件，當時在公車上，老人家想坐博愛座，便要求位子上的小學生讓位，沒想到見對方不理睬，長輩便直接拿手機拍下孩子的臉，讓路過民眾看不下去、紛紛插手。

樹林牛排館「加蛋降至10元」還送愛心餐 網讚佛心：用台幣教訓老闆

近期國產雞蛋供過於求，產地價格多次調降，繼各大零售通路紛紛降價後，樹林大眾牛排也公告，7月起不論內用、外帶，加蛋一律從15元降至10元，讓不少網友大大讚賞。

快嚇死！她莫名收到「違約交割簡訊」又獲補償200元 網驚：這很大條

日前有一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一張照片並發文抱怨，她表示接連收到兩則「違約交割」簡訊，害她一度驚嚇緊張無心上班，但證券公司卻簡單回她「系統誤傳」，讓她為之氣結。貼文一出，引發網友熱議，紛紛驚呼：「會嚇死吧！」

去歐洲一個月只花12萬！他直呼難以置信 過來人經驗談：選對地點省很多

不少人覺得出國旅行一定會花很多錢，近日有網友表示，朋友的母親去歐洲玩了整整一個月只花了12萬，讓他難以置信。

「行人地獄」為何難改？他嘆台灣人行道普及率太糟糕 網曝關鍵：會被選民制裁

台灣向來有「行人地獄」的惡名，近日一位網友發文，表示自己很不理解為什麼過往藍綠執政二十多年來都不重視人行道的建設，讓台灣有這麼多交通事故，甚至要等我們「被外國人恥笑」才開始大鋪人行道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。