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小學生未讓博愛座！老年乘客拿手機直接拍臉 路人看不下去插手了

聯合新聞網／ 綜合報導
大眾運輸「博愛座」讓位爭議頻傳。公車博愛座示意圖。聯合報系資料照
大眾運輸「博愛座」讓位爭議頻傳。公車博愛座示意圖。聯合報系資料照

大眾運輸「博愛座」讓位爭議頻傳，今（2日）早又發生一起長輩要求小學生讓位事件，當時在公車上，老人家想坐博愛座，便要求位子上的小學生讓位，沒想到見對方不理睬，長輩便直接拿手機拍下孩子的臉，讓路過民眾看不下去、紛紛插手。

一名女網友在臉書社團《爆料公社二社》發文指出，今早她跟哥哥一起搭乘台中304公車時，發現這名長輩一上車就往車頭唯一的博愛座擠過去，並用手指著博愛座圖片上的老人給小學生看，暗示對方讓位，不過小朋友一時之間似乎沒意會過來，看起來有些無措，便沒有搭理。

然而該名長輩沒有放棄，又指了一次博愛座的圖片，見對方仍然沒有反應後，就直接拿手機拍下小學生的面容。原PO哥哥看不下去，直問長輩為何要偷拍小朋友，這樣已經違反肖像權，沒想到對方卻用一副「關你們什麼事」的態度看向原PO兄妹，雖然後來沒再多說什麼，但原PO認為長輩這樣欺負小孩，真的讓人很生氣，「真心覺得應該取消博愛座，一堆老人仗著年紀大就欺負人，怎麼沒想到今天如果是他的孫子在外面被這樣對待，他做何感想？」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「壞人變老了，要習慣」、「重點就是態度上的倚老賣老」、「真希望那個老人，在年輕時是個主動讓座的好青年」。也有網友感嘆，「講真的我小學時都讓老人，以前的年代就是這樣，當時的大人現在覺得該輪到他被讓了」、「其實一開始台灣對於博愛座的認定就是錯的，怎麼期待老人僵化的思維做改變，年輕人也是，為反而反，不也是一種失落的道德教育嗎？」

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博愛座 小學生 讓座 長輩

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