樹林牛排館「加蛋降至10元」還送愛心餐 網讚佛心：用台幣教訓老闆

近期國產雞蛋供過於求，產地價格多次調降，繼各大零售通路紛紛降價後，樹林大眾牛排也公告，7月起不論內用、外帶，加蛋一律從15元降至10元，讓不少網友大大讚賞。

樹林大眾牛排日前在臉書宣布這項降價消息，「等了好久，也再三跟蛋廠商確認過最近蛋價會平穩許多，故此將加蛋價格調整回來」。店家也強調，如果可以選擇，老闆還真的不願意漲價，但物價的波動真的不是他們這種小店家可以控制的，「就像下個月牛肉一公斤準備漲70元，老闆也只能攤手苦笑，但如果能撐，我們也會努力的撐過去！」

除此之外，店家也在文末寫道，愛心餐每日發送中，希望能夠幫助到更多需要幫助的人，也期待有朝一日大家有能力，也同樣能去幫助他人，讓愛繼續延續下去。

貼文曝光後，網友紛紛讚嘆，「佛心店家」、「有良心的商家不少，但肯做愛心又肯調降價錢的商家，真心說不多，您真棒」、「支持有作為的店家」、「只好用新台幣來教訓老闆了」、「一堆吃米不知米價的人，肉一直在漲，開店不是慈善機構，在外用餐覺得貴，自己回家自己買，自己料理」。

蛋價跌跌不休，立委日前質詢時為蛋農請命，希望政府協助解決雞蛋產量過剩等問題。農業部長陳駿季承諾會積極溝通，讓產銷狀況更加平穩，例如末端售價適度調降刺激消費者，以及用降低營業稅等方式，帶動飼料廠調降飼料價格。