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快嚇死！她莫名收到「違約交割簡訊」又獲補償200元 網驚：這很大條

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

日前有一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一張照片並發文抱怨，她表示接連收到兩則「違約交割」簡訊，害她一度驚嚇緊張無心上班，但證券公司卻簡單回她「系統誤傳」，讓她為之氣結。貼文一出，引發網友熱議，紛紛驚呼：「會嚇死吧！」

原PO透露，早上9點43分在公司突然收到一則簡訊，上頭寫著「台端於2024年7月1日之交割款仍不足新台幣153,218元，提醒您須於上午10點前將款項入至交割專戶，逾時將申報違約，謝謝」。她嚇到趕緊衝出辦公室打電話給營業員，但電話一直打不進去，距離10點只差10分鐘，還收到第二則同樣的簡訊，讓她超級驚恐。

原PO認為，自己明明沒有下單這麼多錢，為何會收到這樣的簡訊，於是急撥電話想要了解情況，最後終於接通客服，但客服卻清描淡寫地說：「系統誤傳。」令她為之氣結。原PO抱怨現在連客服都打不進去，而且營業員也沒有主動跟她聯絡，害她瞎操心了一整個早上。

後來原PO補充指出，下午三點證券公司有發了一則新簡訊給她，表示因為早上的事件，將會補償禮券200元。原PO覺得至少有補貼，就不客訴了，不然出這樣的大問題真的需要客訴。

圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「交割違約很嚴重，證券公司不知道嗎？傳這種簡訊給客戶」、「業務員應該會先找你處理吧」、「這是會嚇到心跳漏拍的程度吧」、「我會整個超ㄔㄨㄚˋ超賭爛的」、「正常有玩股票的人光看到『違約交割』這四個字都會怕」、「看到違約交割，先不管上班了，先衝出去再說」、「真的會嚇到爆耶」、「哇！心臟真的會被嚇到漏好幾拍」、「違約交割會嚇死人」。

有遇到同樣狀況的股友也紛紛回應「我也收到，嚇到手抖，狂打電話」、「我也收到了，早上起來看到這個，差點嚇死，找半天也沒發現自己有下單這麼多啊」、「我就被通知過一次，營業員就說三點前啊，那時時間還14：40分，嚇到我跑百米去處理」、「早上台新證券app還大當機，沒有辦法進入呢，連看都不能看」、「剛剛我也收到，致電過去給專員說什麼同一個客戶姓名一樣誤傳，姓名一樣，電話會一樣嗎？」

網友覺得「一句系統誤傳，有夠不負責任」，有不少網友建議原PO「投訴金管會，為什麼你的營業員沒有電話通知你？換一家吧」、「系統是不是被駭或盜用，這個是很嚴重的問題了，要慎選證劵交易商，系統APP如果時常這樣，那最好提早跳槽」。

營業員 系統誤傳 違約交割 金管會

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