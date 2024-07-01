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去歐洲一個月只花12萬！他直呼難以置信 過來人經驗談：選對地點省很多

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人覺得出國旅行一定會花很多錢，近日有網友表示，朋友的母親去歐洲玩了整整一個月只花了12萬，讓他難以置信。圖／ingimage
不少人覺得出國旅行一定會花很多錢，近日有網友表示，朋友的母親去歐洲玩了整整一個月只花了12萬，讓他難以置信。圖／ingimage

不少人覺得出國旅行一定會花很多錢，近日有網友表示，朋友的母親去歐洲玩了整整一個月只花了12萬，讓他難以置信。

原PO在PTT以「去歐洲玩一個月花12萬有可能嗎」為題發文，稱自己與朋友聊天時，對方表示自己的母親去歐洲玩了一個月只花了12萬，還有買東西回來，「不是當乞丐」。而且朋友的母親還去了不只一個國家，中間的交通都靠公車或是跟當地人坐車。住宿的部分，朋友則表示母親會跟其他旅伴平攤，也有租整棟的房子。

這讓原PO直呼離奇，首先，原PO不太相信在歐洲這個「幾倍台灣大的區域」能夠只靠搭車輾轉許多國家。其次，在原PO的印象中去歐洲旅遊似乎一天就要一萬，連來回機票好像都要六萬了，讓他懷疑是否真的這麼便宜，還是自己太「孤陋寡聞」。

文章引來不少網友分享經驗，不少人表示這是可行的，「認真說，可以如果同行人數適當，房錢可以攤到很經濟，伙食自己煮、不要亂上館子的話也很省。交通費也可以各種妥協，用時間換金錢的方式。而且這種旅行玩法也算是另有樂趣，不論經濟能力如何，只要天數夠，背包客式窮遊的玩法不一定會輸豪華遊」、「旅遊本來就是人數越多時間越長越容易分攤」、「機票可以透過轉機降低價格，降不少」、「可以，住青年旅館，區間火車移動，早餐打包，旅途中找超市買食物」、「住青年旅館應該可以，一個晚上800-1200」、「你敢住青旅一定可以壓低成本啦，再說其實有些青旅還蠻好的」、「其實歐青旅店不貴」。

還有人分享，要選對地方，「去葡萄牙的話可以，更不用說東歐很多低物價的地方。在葡萄牙後來天天都坐計程車，一趟才台幣50到100」、「有可能啊，東歐路線。善用airbnb，還有火車票有pass的要善用。從浦東轉機的話有可能飛羅馬或慕尼黑1萬8搞定，泡麵帶夠的話瑞士也可以很便宜」、「冬天的時候去東歐就比較便宜」、「歐洲也要看東西南北中，物價差異這麼大」。

PTT 機票 背包客 自助旅行

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