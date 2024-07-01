「行人地獄」為何難改？他嘆台灣人行道普及率太糟糕 網曝關鍵：會被選民制裁

台灣向來有「行人地獄」的惡名，近日一位網友發文，表示自己很不理解為什麼過往藍綠執政二十多年來都不重視人行道的建設，讓台灣有這麼多交通事故，甚至要等我們「被外國人恥笑」才開始大鋪人行道。

原PO在PTT以「為何台灣的人行道普及率這麼糟糕？」為題發文，稱日本跟南韓都已經普及了人行道，台灣卻遲遲沒有發展。明知人行道有促進地方發展、隔離人車、提升道路安全等好處，為什麼過往藍綠執政二十多年來都不重視，要在發生許多事故之後才來「補破網」。原PO表示自己不能理解，鋪設人行道到底有什麼困難。

文章引來大量網友留言，不少人同意台灣的人行道建設很不完善，「台灣就大馬路畫條綠線，算什麼人行道」、「我看過蓋了以後沒幾年又改回來的」、「塗綠人行道拿來停車啊，呆灣人就這樣」、「連香港那麼小的地方都到處有人行道」。

有人認為這是因為台灣路寬不足，「因為馬路就這麼大條，還要停車，沒位子啦」、「一條馬路要有人行道還要有停車格，還要快車道、慢車道、機車道、路肩，你馬路要多寬?」、「6米巷做2側加起來3米寬人行道，剛好剩一車道寬，2台對向車要會車就很困難，然後本來單側停爽爽的也不能停了」、「戰後主要幹道蓋的房子在巷弄轉角沒預留人行空間。小路可能有騎樓，但到臨大馬路的十字路口要走到馬路上」、「怪做都市計畫的，怎麼不怪住戶亂搞1樓外推」。

也有人表示，人行道建設還與選舉掛勾，「認真蓋的選舉都會得罪居民」、「認真做這個沒有選票，還會被住戶抱怨搶地搶屋」、「沒選票，又配合腦殘選民」、「會被選民制裁」。