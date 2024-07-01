拎著雞蛋糕上公車！國中生喊「沒錢投」 司機搖頭：奧客多是年輕人

日前才有女網紅因搭公車時「刷卡沒下車」惹怒司機，近日又有其他公車司機在網上發文，抱怨許多乘客愛貪小便宜，引發熱議。

該司機在《爆料公社》發文指出，前幾天載到一名男國中生，明明帶著香噴噴的雞蛋糕，卻只投10元進投幣箱，司機提醒他之後，沒想到對方還回應「身上沒錢」，態度相當不在乎，原PO心想，「你都有錢買雞蛋糕吃了，卻沒錢搭公車？根本就是預謀犯案，公車不是慈善機構耶」。

除了該名國中生乘客外，司機也說，他還在百貨公司那邊載到一名年輕女乘客，一上車就投11元，司機要求她補錢進去，對方則表示身上只有10元銅板，問司機能不能跟她換，但剛好自己身上也沒有零錢，就請對方下車領錢，可以等她上車，怎料女子直接不爽，氣到滿臉通紅，口氣很差地說，「那我可不可以坐到這就好了」，隨後下車。

原PO表示，其實乘客投多少錢，對司機的薪水或是載客獎金並沒什麼影響，一個人頂多就0點幾的載客獎金而已，半毛不到，客運司機衝薪水，是靠超時、加班費，「我就是覺得有點不爽，有錢去百貨公司，手拿一杯手搖飲，付個搭公車的車錢好像要妳的命一樣？」

原PO續指，他遇到有這種行為的幾乎都是學生、年輕人，但他也強調，車上還是有很暖心的客人，會主動跑到前面投奧客欠的車資，甚至直接在車上幫忙「教育訓練」投機僥倖的乘客。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「支持司機，現在奧客一堆」、「暴怒女子也太好笑了吧，應該是不想當眾被糾正，就惱羞了」、「常在外面就會知道，誰都買得起車，但不見得每一位車主都願意付停車費」、「公車司機真無奈，不過搭車原則還是要堅持，不然只會便宜想搭霸王車的人」。