快訊

合歡山驚魂…休旅車山道S形「左右飄移」 自撞山壁嚇壞用路人

解放軍新疆沙漠靶場驚見F-22、F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土

籃球／重磅消息！傳張宗憲可望聯手蔣淯安加入夢想家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拎著雞蛋糕上公車！國中生喊「沒錢投」 司機搖頭：奧客多是年輕人

聯合新聞網／ 綜合報導
公車示意圖。聯合報系資料照
公車示意圖。聯合報系資料照

日前才有女網紅因搭公車時「刷卡沒下車」惹怒司機，近日又有其他公車司機在網上發文，抱怨許多乘客愛貪小便宜，引發熱議。

該司機在《爆料公社發文指出，前幾天載到一名男國中生，明明帶著香噴噴的雞蛋糕，卻只投10元進投幣箱，司機提醒他之後，沒想到對方還回應「身上沒錢」，態度相當不在乎，原PO心想，「你都有錢買雞蛋糕吃了，卻沒錢搭公車？根本就是預謀犯案，公車不是慈善機構耶」。

除了該名國中生乘客外，司機也說，他還在百貨公司那邊載到一名年輕女乘客，一上車就投11元，司機要求她補錢進去，對方則表示身上只有10元銅板，問司機能不能跟她換，但剛好自己身上也沒有零錢，就請對方下車領錢，可以等她上車，怎料女子直接不爽，氣到滿臉通紅，口氣很差地說，「那我可不可以坐到這就好了」，隨後下車。

原PO表示，其實乘客投多少錢，對司機的薪水或是載客獎金並沒什麼影響，一個人頂多就0點幾的載客獎金而已，半毛不到，客運司機衝薪水，是靠超時、加班費，「我就是覺得有點不爽，有錢去百貨公司，手拿一杯手搖飲，付個搭公車的車錢好像要妳的命一樣？」

原PO續指，他遇到有這種行為的幾乎都是學生、年輕人，但他也強調，車上還是有很暖心的客人，會主動跑到前面投奧客欠的車資，甚至直接在車上幫忙「教育訓練」投機僥倖的乘客。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「支持司機，現在奧客一堆」、「暴怒女子也太好笑了吧，應該是不想當眾被糾正，就惱羞了」、「常在外面就會知道，誰都買得起車，但不見得每一位車主都願意付停車費」、「公車司機真無奈，不過搭車原則還是要堅持，不然只會便宜想搭霸王車的人」。

公車 奧客 爆料公社

延伸閱讀

她叫外送備註「願意下樓取餐」卻沒人想接 內行揭真相：很多人誤會了

好市多黑卡會員怒「便宜又好商品變少」 一票人有感：台灣商品占冰箱7成

吃飯慎入！廁所衛生紙驚見「超巨小強」 萬人嚇壞：整包不要了

公司要求輪流打掃「老鳥搶著做」 他見獎金震撼：怪不得那麼認真

相關新聞

去歐洲一個月只花12萬！他直呼難以置信 過來人經驗談：選對地點省很多

不少人覺得出國旅行一定會花很多錢，近日有網友表示，朋友的母親去歐洲玩了整整一個月只花了12萬，讓他難以置信。

「行人地獄」為何難改？他嘆台灣人行道普及率太糟糕 網曝關鍵：會被選民制裁

台灣向來有「行人地獄」的惡名，近日一位網友發文，表示自己很不理解為什麼過往藍綠執政二十多年來都不重視人行道的建設，讓台灣有這麼多交通事故，甚至要等我們「被外國人恥笑」才開始大鋪人行道。

拎著雞蛋糕上公車！國中生喊「沒錢投」 司機搖頭：奧客多是年輕人

日前才有女網紅因搭公車時「刷卡沒下車」惹怒司機，近日又有其他公車司機在網上發文，抱怨許多乘客愛貪小便宜，引發熱議。

健康餐越賣越多…他疑惑「何時開始？」 網貼數據解答：2020是關鍵

飲食習慣大大地影響身體健康，近日一名網友表示，發現公司附近賣健康餐的店越來越多，不知道像這樣提倡健身、健康的風氣是從何時發揚起來的？貼文曝光後，就有專業網友調出Google Trends搜尋量解答。

吃飯慎入！廁所衛生紙驚見「超巨小強」 萬人嚇壞：整包不要了

炎炎夏日總會有各種小蟲出沒，其中最被大家恐懼的莫過於「蟑螂」，近日就有網友發現，竟然有小強偷偷躲在廁所衛生紙裡頭，嚇得他整包直接丟掉，貼文也引起熱議。

好市多黑卡會員怒「便宜又好商品變少」 一票人有感：台灣商品占冰箱7成

好市多商品琳瑯滿目，是不少人採購的好去處。然而近日一名自稱每周都會消費一、兩萬的黑卡會員表示，好市多的商品越來越少，且肉品、海鮮變貴，「越來越像家樂福或大潤發」。貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。