健康餐越賣越多…他疑惑「何時開始？」 網貼數據解答：2020是關鍵

飲食習慣大大地影響身體健康，近日一名網友表示，發現公司附近賣健康餐的店越來越多，不知道像這樣提倡健身、健康的風氣是從何時發揚起來的？貼文曝光後，就有專業網友調出Google Trends搜尋量解答。

原PO在Dcard發文表示，最近發現路上賣健康餐的店越來越多，超商也有很多主打減醣、低卡高纖、高蛋白的食物，很多人喝飲料也漸漸選擇無糖，像自己這種愛吃珍珠的人，似乎變成異類了，「有點開始好奇到底健身、吃健康餐這個風氣，什麼時候開始的？」

對此，網友紛紛指出，「跟健身風氣差不多時間起來的吧，不過最近真的是覺得越來越多店家賣健康餐」、「當公司發現一樣的食材多加個健康的字眼，就可以貴40多塊來賣，當然提倡啊」、「我現在健康餐吃習慣了，一般的便當反而都覺得太油」、「常吃超商食物的話，可以翻到背面看看營養資訊，健康餐還是很仰賴你怎麼均衡搭配的，尤其超商食物為了保存，鹽的用量，還有蔬菜餐碳水跟油脂的比例，正面永遠都只寫蛋白質而已」。

另外也有專業網友表示，「其實就是台灣人以前吃得太不健康了，高油、高鹹，這五、六年來才意識到這個問題」、「看了Google Trends搜尋量增加在2020，感覺應該是疫情期間大家在家裡沒辦法運動，想說至少要吃健康一點吧」。