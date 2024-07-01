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吃飯慎入！廁所衛生紙驚見「超巨小強」 萬人嚇壞：整包不要了

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發現，竟然有小強躲在廁所衛生紙裡頭，嚇得他整包直接丟掉。圖擷自《爆料公社》
近日有網友發現，竟然有小強躲在廁所衛生紙裡頭，嚇得他整包直接丟掉。圖擷自《爆料公社》

炎炎夏日總會有各種小蟲出沒，其中最被大家恐懼的莫過於「蟑螂」，近日就有網友發現，竟然有小強偷偷躲在廁所衛生紙裡頭，嚇得他整包直接丟掉，貼文也引起熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社》貼出小強「入侵」衛生紙的照片，嚇得直呼「我整包都不要了」。畫面中可以看到，原PO隨後拿來一個塑膠袋，將蟑螂連帶整包衛生紙裝進去，並丟進垃圾桶。貼文發布至截稿時間約23小時，已吸引1.1萬人按讚、1,300多則留言。

網友紛紛表示，「我也會整包都不要了」、「如果是我，浴室不要了，打掉」、「這超巨！」、「記得把牠踩爆，謝謝」、「注重衛生的小強，該嘉獎牠」、「挺勇敢的，還敢拿塑膠袋包起來」。

此外，日前有網友發文詢問滅蟑方法，不少過來人也提供建議，請除蟲專家、水煙式除蟲劑等都是不錯的選擇，「可以請除蟲的來家裡噴藥，家裡六～八小時不要有人，回來好好打掃一遍，我家這樣兩年左右都沒有蟑螂」、「水煙式殺蟲劑好用，用過一次一年沒看見小強」、「用漂白水1：100稀釋，然後倒在各排水口也有效果，但記得要做好口鼻防護」、「所有界面活性劑都可以阻止蟑螂，肥皂、洗碗精、洗衣精、洗髮乳、沐浴乳都可以，稀釋之後倒在排水管周圍，蟑螂就不會靠近」。

廁所 蟑螂 衛生紙

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