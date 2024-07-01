吃飯慎入！廁所衛生紙驚見「超巨小強」 萬人嚇壞：整包不要了

同性婚姻在台灣雖已合法，不過仍有不少歧視眼光，對同性戀而言無疑是一大傷害。有網友近日與同事至台中出差，兩個男生到商旅開房休息，想不到竟被櫃檯人員刁難，不只押金多收五倍，還不讓他們刷卡，連退房時要拿回押金，都要等對方檢查完畢，令他非常憤怒。

2024-06-30 11:23