好市多黑卡會員怒「便宜又好商品變少」 一票人有感：台灣商品占冰箱7成

好市多商品琳瑯滿目，是不少人採購的好去處。然而近日一名自稱每周都會消費一、兩萬的黑卡會員表示，好市多的商品越來越少，且肉品、海鮮變貴，「越來越像家樂福或大潤發」。貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

這名黑卡會員在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文抱怨，最近的好市多真的越來越接地氣，當初加入會員是為了外面沒有的特殊商品，沒想到現在發現許多國外或自有品牌的香料、醬料都沒進貨了，肉類也是，Prime的肋眼、紐約客都沒賣。原PO向客服反應，僅得到：「台灣市場只吃嫩肩里肌跟牛小排或和牛」，讓原PO質疑，是在諷刺台灣人吃不起好一點的肉嗎？

原PO也指出，好市多的商品越來越少，也越來越像家樂福或大潤發，剩下能夠便宜、品質又好的商品不多了，並感嘆：「黑卡一年比一年的回饋少，因為沒什麼好東西買，有些產品貴不代表品質好」。

貼文曝光後，有網友認同表示，「牛肉真的不如少量去家樂福買」、「以前周平均也差不多一、兩萬，自從品管雪崩式走下坡後，頂多經過時買熱狗配汽水喝」」、「我個人最不滿的是冷凍調理食品，不但都是台灣品牌，而且品項越來越擴張，幾乎占領了7成以上冰箱區；以往的有機莓果、有機冷凍蔬菜都退場了，確實是接地氣，愛台灣」、「同感＋1，如果會員費又漲價的話，我一定退會員」、「很多黑卡優惠的商品，數量都很少，根本買不到，還不能訂購，感覺就是虛假宣傳」。

不過也有人說，「我家旁邊就是大潤發，我真的很訝異你的發言，品項肯定大潤發多，但是價差絕大部分是好市多便宜」、「大家需求不一樣，如果真的什麼都比外面貴，肯定沒人願意為卡費買單」。