2男出差開房休息被刁難！押金超收5倍 退房後旅館1動作他超怒

同性婚姻在台灣雖已合法，不過仍有不少歧視眼光，對同性戀而言無疑是一大傷害。有男網友近日與同事至台中出差，兩個男生到商旅開房休息，想不到竟被櫃檯人員刁難，不只押金多收五倍，還不讓他們刷卡，連退房時要拿回押金，都要等對方檢查完畢，令他非常憤怒。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他28日與一起出差的男同事至台中某商務旅館，兩人打算開房休息兩小時，想不到櫃檯人員看到兩名男子結伴開房，原本只要100元的押金，卻改收500元，他見桌上有刷卡機，因此想刷卡，櫃檯人員卻睜眼說瞎話表示「不能刷卡」，連退房時都要先檢查兩人的房間，才可以退還押金。

該網友表示，他的同事們都沒有遇到一樣的事情，每個人都是押金100元、退房時直接退還，當晚另一名同事單獨至該間商旅開房，也沒有遇到這個問題，他直呼「現在真的越想越氣，整個人站在大廳被櫃檯羞辱」。

其他人則留言，「他們可能真的有遇過退房後，床單、被褥整個都是土石流災難，不然怎麼可能毫無緣由就這樣做」、「我有遇過，旅館直接跟我說，怕兩個男生進去是毒品交易，但那不代表他們可以先入為主」、「有些真的玩嗨了，大概也不知道自己拉一堆在床上，真的是缺德…嘔嘔嘔」。

有內行網友分享，「我做過旅館，都在聽打掃阿姨抱怨，男男在床上不是屎就是尿，這種床單都要特洗，更何況尿的直接滲透到床墊，一片濕，完全沒辦法再賣房，所以部分業者會採取押金收高一點，不然床上屎、床下濕，男女還沒這類問題。退房檢查房間這一點，確實也有部份店家會做，但不是針對男男，有些人會偷東西或砸東西」。