赴日旅遊使用1裝置！她下體發炎急買藥 網友全嚇傻：完全不敢用

到日本旅遊，不少飯店或公共廁所都有設置免治馬桶，非常方便。一名女網友分享，自己有一次在日本公廁使用免治馬桶後，竟意外感染念珠菌。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「日本公共免治馬桶容易導致陰道炎」為題，指出自己近日到日本旅遊，用免治馬桶沖水太習慣，忘記公共場所的噴頭不一定乾淨，結果在使用公廁的免治馬桶後，私密處竟感染念珠菌，只好趕快到當地藥局買藥來擦，也提醒大家到日本旅遊也要格外注意。

貼文一出後，多數網友都搖頭，紛紛表示「不敢用外面的免治馬桶，總覺得噴頭上面細菌一堆」、「每次聽到有人用公廁的免治馬桶沖洗，都覺得是勇者」、「外面的免治馬桶我真的不敢用，只要不是自己家裡的我都覺得好可怕」、「我小時候用也感染過，從此不敢用」、「這我在台灣也發生過！看了很多次醫生才好，在外真的不要亂按按鈕」。

此外，也有內行網友指出免治馬桶若沒有常清潔，就算是家裡的也不一定乾淨，紛紛回應「我家有免治馬桶，老實說只要不是天天刷洗，其實探頭、細縫是會發霉的，要仔細看才看得到，甚至可能肉眼是看不到的，所以即使是家裡的也不保證乾淨，認真覺得免治馬桶不適合女生」、「本來就不太能用免治馬桶，因為水會噴濺到陰道口，很容易把肛門的細菌，或其他的細菌帶去那邊，而且也會太潮濕導致感染」。