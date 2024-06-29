快訊

6月科技玩家聊月報／可愛AI主播來了！iOS 18讓Siri更聰明、HTC U24 Pro躍AI手機免2萬

23歲男高捷博愛座占2座位 2男看不慣制止…引他失控揮拳後被揍

投信鐵口...Fed在美大選前必降息 台股飆多高看3兆男

赴日旅遊使用1裝置！她下體發炎急買藥 網友全嚇傻：完全不敢用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己有一次在日本公廁使用免治馬桶後，竟意外感染念珠菌。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己有一次在日本公廁使用免治馬桶後，竟意外感染念珠菌。示意圖／Ingimage

日本旅遊，不少飯店或公共廁所都有設置免治馬桶，非常方便。一名女網友分享，自己有一次在日本公廁使用免治馬桶後，竟意外感染念珠菌。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「日本公共免治馬桶容易導致陰道炎」為題，指出自己近日到日本旅遊，用免治馬桶沖水太習慣，忘記公共場所的噴頭不一定乾淨，結果在使用公廁的免治馬桶後，私密處竟感染念珠菌，只好趕快到當地藥局買藥來擦，也提醒大家到日本旅遊也要格外注意。

貼文一出後，多數網友都搖頭，紛紛表示「不敢用外面的免治馬桶，總覺得噴頭上面細菌一堆」、「每次聽到有人用公廁的免治馬桶沖洗，都覺得是勇者」、「外面的免治馬桶我真的不敢用，只要不是自己家裡的我都覺得好可怕」、「我小時候用也感染過，從此不敢用」、「這我在台灣也發生過！看了很多次醫生才好，在外真的不要亂按按鈕」。

此外，也有內行網友指出免治馬桶若沒有常清潔，就算是家裡的也不一定乾淨，紛紛回應「我家有免治馬桶，老實說只要不是天天刷洗，其實探頭、細縫是會發霉的，要仔細看才看得到，甚至可能肉眼是看不到的，所以即使是家裡的也不保證乾淨，認真覺得免治馬桶不適合女生」、「本來就不太能用免治馬桶，因為水會噴濺到陰道口，很容易把肛門的細菌，或其他的細菌帶去那邊，而且也會太潮濕導致感染」。

免治馬桶 公廁 廁所 日本 私密處 飯店

延伸閱讀

她曾去過義大利、南非…年紀越大卻只想去日本 網揭原因：正常

為何日本人不婚不生？社會學教授直指一習慣「無法分散愛情投資」

很少觀光客知道！日本1景點舒適有特色「適合慢旅人」 內行急籲：請低調

妹子日本搭電梯…隨口問1句「秒被認出是台灣人」一票人共鳴：是真的

相關新聞

赴日旅遊使用1裝置！她下體發炎急買藥 網友全嚇傻：完全不敢用

到日本旅遊，不少飯店或公共廁所都有設置免治馬桶，非常方便。一名女網友分享，自己有一次在日本公廁使用免治馬桶後，竟意外感染念珠菌。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

生活只剩下工作很可悲嗎？兩派網友掀論戰

你的工作佔了生活多少部分呢？一名網友分享，近期發現自己會利用工作來掩蓋焦慮，甚至只有在工作的時候才不會想太多，好奇「生活只剩下工作會很可悲嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

1樓什麼店面最受住戶歡迎？網友一面倒點「它」：治安免費升級！

內湖寵物店事件震驚社會，對此，一名網友好奇發問，「一樓要開什麼店，會最受到樓上住戶歡迎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議，不少人點出「這行業」，治安24小時免費升級。

妹子日本搭電梯…隨口問1句「秒被認出是台灣人」一票人共鳴：是真的

國人愛到日本旅遊，加上正逢暑假，很多人會趁假期，帶孩子一起去玩。最近有一名網友在threads上發文，她表示在日本飯店搭電梯時，習慣性問了一句「幾樓？」，結果對方直接回應「3樓」，雖然很親切，但瞬間她忘記自己還在日本，因為到處都是台灣人，引發熱議。

人行道活春宮！男女倒地激吻…白衣男被撫摸肚子全看光 網笑：地下戀情

男女情到濃時，仍要記住顧及旁人。網上流傳1則影片，顯示有路人經過新北市三重區1處人行道時，見到1對男女一起以「男上女下」姿勢倒在地上激吻，完全沒有顧忌其他人目光，女方更伸手在白衣男子上半身「遊走」撫摸，讓他露出肚腩...

長髮女穿火辣透視裝與新娘合照瘋傳！解釋1原因 網傻眼：超不尊重

出席婚禮衣著也要顧及禮儀。近日網路上瘋傳女賓客與新娘的婚禮合照，畫面中女子在越南參加婚禮時，穿著十分火辣的比基尼式黑色透視裝，大秀玲瓏曲線身形，更與新娘一起拍照，不少網友看到照片傻眼，批評該女子的大膽衣著不得體。翻查資料，這些照片早於2023年已流傳，最近又被翻出來再惹熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。