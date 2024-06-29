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生活只剩下工作很可悲嗎？兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期發現自己會利用工作來掩蓋焦慮，甚至只有在工作的時候才不會想太多，好奇「生活只剩下工作會很可悲嗎？」情境示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期發現自己會利用工作來掩蓋焦慮，甚至只有在工作的時候才不會想太多，好奇「生活只剩下工作會很可悲嗎？」情境示意圖／Ingimage

你的工作佔了生活多少部分呢？一名網友分享，近期發現自己會利用工作來掩蓋焦慮，甚至只有在工作的時候才不會想太多，好奇「生活只剩下工作會很可悲嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「生活只剩下工作很可悲嗎？」為題，指出近期突然發現自己會一直利用工作，來掩蓋焦慮的情緒，甚至只有在工作的時候才不會想太多，如果今天沒工作，靜下來反而不知道該做什麼，覺得沒把時間拿去賺錢是種浪費，好奇發問「這樣會很可悲嗎？」。

貼文一出後，有部分網友認為要判斷自己「是否真的喜歡工作」，紛紛表示「如果那份工作是你喜歡的就很好啊，我蠻愛投入的感覺，前提是我愛那份工作」、「要看你有沒有樂在工作啊」、「其實有的人挺工作狂的，好像沒工作反而失去了自己」、「我也很喜歡我的工作，比讀書待在家愉快，每天都迫不及待想去上班」、「還好吧，代表你喜歡賺錢」。

不過，也有部分網友建議原PO可以多體會假日的樂趣，紛紛回應「培養一下工作外的興趣吧」、「假日不休息拿去賺錢我才覺得浪費，平日辛苦工作就是為了假日享受人生」、「想一下如果你明天忽然掛了，這一生值不值就好」、「人生只有工作的真的很慘，然後一輩子賺的錢都拿去繳房貸，都沒爽到」、「更可悲的是只剩工作了還存不到錢」。

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