1樓什麼店面最受住戶歡迎？網友一面倒點「它」：治安免費升級！

國人愛到日本旅遊，加上正逢暑假，很多人會趁假期，帶孩子一起去玩。最近有一名網友在threads上發文，她表示在日本飯店搭電梯時，習慣性問了一句「幾樓？」，結果對方直接回應「3樓」，雖然很親切，但瞬間她忘記自己還在日本，因為到處都是台灣人，引發熱議。

2024-06-29 10:19