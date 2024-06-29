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1樓什麼店面最受住戶歡迎？網友一面倒點「它」：治安免費升級！
內湖寵物店事件震驚社會，對此，一名網友好奇發問，「一樓要開什麼店，會最受到樓上住戶歡迎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議，不少人點出「這行業」，治安24小時免費升級。
這名網友在PTT以「一樓開什麼店最受樓上住戶歡迎？」為題，指出通常一樓若開飲食相關的店面，都會因油煙、食物味道或人潮吵雜等原因被嫌棄，好奇一樓到底該開什麼店，才會受到樓上住戶的歡迎？
貼文一出後，多數網友一面倒點名「銀行」，紛紛表示「銀行，關門後還有警察24小時巡邏，治安免費升級」、「絕對銀行，辦事方便，又有保全，警察巡的勤，附近環境也都有保證」、「銀行不會臭不會吵，有巡邏箱，營業時間短」、「銀行關得早，5點以後就超安靜」、「絕對是銀行啊」、「銀行說第一沒人敢說第二，財庫在樓下風水100分」。
此外，也有不少網友給出其他想法，紛紛回應「超商吧，但缺點就是違停很多」、「超商很方便，只是半夜時常會+9聚集抽菸喧嘩」、「派出所也24小時，但比銀行吵很多」、「只有我覺得診所最好嗎」、「比起超商我覺得蝦皮智取店比較好」、「泰式按摩或越式洗頭」、「醫美診所」、「沒人想過汽車展售中心嗎？那也很安靜啊」。
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