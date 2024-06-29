妹子日本搭電梯…隨口問1句「秒被認出是台灣人」一票人共鳴：是真的
國人愛到日本旅遊，加上正逢暑假，很多人會趁假期，帶孩子一起去玩。最近有一名網友在threads上發文，她表示在日本飯店搭電梯時，習慣性問了一句「幾樓？」，結果對方直接回應「3樓」，雖然很親切，但瞬間她忘記自己還在日本，因為到處都是台灣人，引發熱議。
女網友在threads發文，她表示在日本飯店搭電梯時，習慣性問了一句同乘者「幾樓」，結果對方也是很自然的回了一句「3樓」，並且詢問「妳是台灣人嗎？」，原po則回應是，因為一切發生的太過自然，原po這時才突然想到自己還在日本，也笑說「但怎麼到處還是台灣人」。
不少人也有同感，「在日本藥妝店踩到人說了拍謝，對方過了30秒說，不就還好我聽得懂，哈哈哈哈」、「在環球影城，我剛進去就聽到身後傳來一聲：靠X啊我門票勒」、「沖繩現在大概70%都是台灣人，到哪裡都聽得到滿滿的台灣腔」、「現在日本到處都是台灣人已經是日常」。
但也有人認為，「所以超討厭去觀光勝地，一點出國感都沒有」、「真的！完全沒有出國的感覺」、「笑了，去日本鄉下會少很多台灣人啦」、「蛤？我去日本怎麼看不到台灣的」。
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