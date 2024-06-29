人行道活春宮！男女倒地激吻…白衣男被撫摸肚子全看光 網笑：地下戀情
男女情到濃時，仍要記住顧及旁人。網上流傳1則影片，顯示有路人經過新北市三重區1處人行道時，見到1對男女一起以「男上女下」姿勢倒在地上激吻，完全沒有顧忌其他人目光，女方更伸手在白衣男子上半身「遊走」撫摸，讓他露出肚腩，網友笑言「走過去喊『警察來了』」、「蹲在旁邊做動作指導看看」、「嚇死了，那一團肚子」。
涉事影片被上傳至facebook社團「爆廢公社」，長約40秒，只見有人在人行道上驚見「真愛」，1對男女「男上女下」一起倒在地上，嘴唇對嘴唇瘋狂熱吻，表現到旁若無人，女方甚至伸手，不斷撫摸白衣男子上半身，不慎誤讓對方肚腩一覽無遺，但男方完全沒有介意，將所有心神放在嘴唇上，影片就此作結。
上傳者指出事發位置位於新北市三重區，「天氣燥熱，蚊蟲很多，地板很髒」，懷疑他們受到酒精影響而做出荒唐事。影片引來大批網友留言討論，笑言「這是真愛」、「汽車旅館的錢都省了」、「看來是地下戀情」、「身為觀眾就是要加油吶喊」。
（facebook社團「爆廢公社」）
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文章授權轉載自《香港01》
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