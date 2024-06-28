長髮女穿火辣透視裝與新娘合照瘋傳！解釋1原因 網傻眼：超不尊重
出席婚禮衣著也要顧及禮儀。近日網路上瘋傳女賓客與新娘的婚禮合照，畫面中女子在越南參加婚禮時，穿著十分火辣的比基尼式黑色透視裝，大秀玲瓏曲線身形，更與新娘一起拍照，不少網友看到照片傻眼，批評該女子的大膽衣著不得體。經查發現這些照片早於2023年已流傳，最近又被翻出來再惹熱議。
綜合外媒報導，越南1名女子參加婚禮與新娘及新人的合照在網路上瘋傳，全因該女子的火辣穿著。從照片可見，該女子穿著黑色透視裝，大秀曲線玲瓏身形。
相片在網路上瘋傳，不少網友認為女子穿著過於暴露及不得體，從新娘身上搶走焦點。有報導指出，這名女子曾解釋穿這樣參加婚禮原因，是因她將2022年泰國小姐瓦拉哈（Engfa Waraha）視為偶像；瓦拉哈曾穿類近款式服裝，但網友認為瓦拉哈這樣穿是為了切合活動主題，該女子在婚禮這樣穿是不尊重新娘。
不少網友留言批評，「現代社會雖然尊重每個人的穿衣自由，但不代表可以為所欲為」、「我不明白她的腦袋在想什麼」、「我還以為她要去海邊游泳」、「誰會穿這種衣服去喝喜酒」，也有人笑說「這會是她最後一次被邀請去參加婚禮」。
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文章授權轉載自《香港01》
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