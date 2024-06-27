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「台灣很好」但這點不行？陸女見1情況直呼下次不來了 網全點頭：我們也受不了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位大陸人妻表示，自己和身為台灣人的老公9年沒有來到台灣，這次抵台一個月，卻十分受不了台灣的天氣，直呼「真的是站在室外陰涼的地方，額頭就不停的冒汗」。本報資料照片
一位大陸人妻表示，自己和身為台灣人的老公9年沒有來到台灣，這次抵台一個月，卻十分受不了台灣的天氣，直呼「真的是站在室外陰涼的地方，額頭就不停的冒汗」。本報資料照片

「台灣很好，下次不來了」。一位大陸人妻表示，自己和身為台灣人的老公9年沒有來到台灣，這次抵台一個月，卻十分受不了台灣的天氣，直呼「真的是站在室外陰涼的地方，額頭就不停的冒汗」，並建議網友可以考慮秋天、冬天或春天再來台。貼文曝光後釣出一票台灣網友，表示自己也受不了夏天；更有人笑稱「想了想發現沒辦法告訴妳，什麼時候是春天、秋天和冬天」。

一位大陸網友在小紅書上發文，表示自己的另一半是台灣人，兩人已經9年沒有回到台灣，這次為了探望老公的親人，特地來台一個月，不過剛離開不久的原PO，卻笑稱要給大家一個忠告，「台灣很好，『下次不來了』」。

「下次絕對不要夏天回來了」，原PO忍不住直呼，台灣的夏天令她無法招架，並建議網友可以考慮秋天、冬天或春天，「真的是站在室外陰涼的地方，額頭就不停的冒汗」。不過她也分享許多來台觀光的照片，表示自己來台一個月重了6公斤，「吃到最後都不知道要吃什麼了，回去要減肥了，為了下次再回來好好吃」。

貼文曝光後，台灣網友紛紛疾呼，「妳別夏天來真的，我們自己都受不了夏天的氣溫」、「我一個台灣人都不敢夏天回台灣，好像在熱水裡游泳」、「最高到40度，但濕度很高，體感溫度更高，建議不要夏天來，超曬」、「台灣真的熱，今年又更熱了，很多外國人說過台灣夏天熱到不舒服」、「台灣南部人，我夏天從來不出門，除非出去玩，七八月份我才出國玩」；更有人笑稱「我想了又想，發現沒辦法告訴妳，什麼時候是春天、秋天和冬天」。

也有來過台灣的大陸網友，分享自己來台遊玩的體感，表示「敢在夏天去台灣的都是勇士」、「剛從重慶回來，去了台北的人表示：重慶六月沒有台北熱，風還挺涼爽」、「第一次來，中午在外面有種在東南亞的感覺…曬得要命…」、「剛從新加坡回來，相比之下，新加坡真的是涼爽」、「夏天不能去台灣，剛回來就中暑了，蚊子、每天下午必下暴雨、變胖、回家減肥、治療暑感、去蚊蟲咬傷疤」、「同感，剛從台灣回來。感覺那裡夏天要人命。白天完全沒辦法在路上走，差點熱崩潰在台南路上呢」。

中暑 台灣人 氣溫

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