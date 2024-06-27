新開幕KTV...陌生姊姊揪夜唱沒去很後悔 網得知是這家狂推

都會區平日就有不少年輕人喜歡泡夜店，到了周末、假日或是寒暑假，夜店更是人滿為患，即便是早早去排隊或是有人脈關係都不一定能進得去。這些流落在夜店外的年輕人，便成了某些行業的拉客目標。有一位女網友在夜店門口被陌生人揪夜唱，她不置可否，於是貼文請問其他人，如果你「在夜店門口被陌生人揪夜唱，你會去嗎？」有人不以為然，「這種敢去的，也太社牛（社交牛逼症的簡稱）了吧！」

原PO在Dcard的文中表示，日前去完夜店，跟姊妹們在旁邊全家超商繼續小酌時，有一位姊姊說她是小巨蛋附近新開幕KTV的副店長，問她們要不要去唱歌。原PO開玩笑的說，「可能因為我們那天喝得不夠醉，社牛開關還沒被啟動」，當下跟姊妹們都覺得太害羞，就拒絕了。

怎知今日她隨手滑IG時，突然看到那家新開KTV的影片企劃，真的是邀請人去他們店唱歌、聯誼，原PO感覺蠻有趣的，也滿後悔當時沒答應去夜唱，「錯失了認識帥哥的機會，有夠可惜」。於是她想問，「如果是你們半夜在夜店附近被揪夜唱，會衝嗎？」

網友們看完貼文羨慕回應，「去啊！免錢的話，每天去都OK」、「我怎麼沒有遇到這種好事」、「看來是一群漂亮妹子才會被問」，有人笑說「什麼夜唱，帥哥都馬上直接揪人家半夜去他家看貓的」。

反之，有網友覺得不妥，「我不敢欸」、「老實說還是會怕，萬一喝醉，被賣了都不知道，不怕一萬，只怕萬一」，有人想知道是哪家KTV，問求「連結，想知道到底是哪家」，「Vibes！這家我推！歌超多食物也好吃」。