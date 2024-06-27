她見女乘客起身隨即坐下 被告知「是要讓給老人」氣炸：一般座也要讓？

日前捷運博愛座讓位事件吵得沸沸揚揚，廢不廢除博愛座也再度成為討論焦點。有一名女網友發文表示日前搭捷運時，看到一位坐在一般座位的女生起身要下車，她見有空位便坐了下來，結果那個女生卻告訴她位子是要讓給老人坐的，讓原PO狐疑「現在一般座位也要讓老人先坐嗎？」

原PO在Dcard以「博愛事件延燒到一般座位」為題發文，她說自己每天搭捷運都是從開頭第二站，一路搭到倒數第二站，通常都未必有位子可以坐，所以她都是站在一般座位的前面，等面前的乘客要下車時她再坐下。原PO說日前遇到途中有位老人家上車，剛好在下一站時，面前的女乘客起身要下車，她見狀正準備要坐下來，沒想到那位女乘客卻說位子是要讓給那位老人家坐的，讓她聽了滿臉問號。

原PO質疑「現在一般座位我也要讓老人先坐嗎？」她說當下覺得很尷尬，好像自己沒有愛心似的，但也認為如果那位老人家真的有需要可以去坐博愛座，至於那位女乘客的舉動，原PO則感到很無言，「的確老人在外在看來是比我們需要座位，但難道我們女生月經來不太舒服就不能坐嗎？更何況這是一般座位，我不覺得要先讓座」。

貼文引來兩派不同意見的激辯，力挺原PO的人認為，「這只是個誤會，不是妳沒愛心，也不用尷尬，一般座位也可以讓位」、「我覺得妳被自己道德綁架了，妳可以完全不鳥那個陌生人講的話啊」、「原PO何必被路人道德綁架呢？不用理她直接坐就好了」、「讓位是美德不是義務，我覺得非需求者或旁觀者（文章中的叫人起來的女生）其實都不應該『叫別人讓位』，把自己的道德標準冠在別人身上也很不應該啊」。

但也有網友譴責原PO的言行，「妳說的都只是藉口，妳純粹就只是不爽沒坐到而上網抱怨而已啊，任何座位本來就都可以讓，並非只有博愛座」、「妳認為不用讓位沒有錯，不贊同那個女生也沒不對，但確實是沒愛心啊」、「就是有妳這種人，博愛座才不能廢除」、「我一般座也會禮讓看起來有需要的人」、「單方面說法，對方說不定是為了禮讓老人才起身的，結果被妳坐走，不覺得對方有什麼問題欸」。